Puigcerdà accelera l'obra de la plaça Barcelona per poder-la obrir aquest cap de setmana

n L'Ajuntament de Puigcerdà ha accelerat les obres en superfície de la plaça Barcelona, que és objecte d'un projecte de reforma integral, per tal que es pugui reobrir al trànsit durant aquesta Setmana Santa, un dels períodes de l'any amb més afluència turística.

Durant la setmana passada i aquesta, el consistori ha restringit el trànsit i l'accés al nucli antic i ha canviat les parades del transport públic per tal que els operaris puguin treballar amb la màxima celeritat possible. L'objectiu de l'Ajuntament és que la plaça, que és un dels eixos viaris clau en la mobilitat del nucli urbà, quedi reoberta avui, dimecres, a fi que entre dijous i divendres la capital cerdana pugui rebre els visitants amb el trànsit restablert. Aquesta fase de l'actuació ha de permetre tancar les obres, iniciades el mes de setembre i que les repetides nevades i glaçades de l'hivern han interromput, segons han explicat els responsables municipals.

Des del consistori han demanat paciència als ciutadans i els han agraït la comprensió per les restriccions de trànsit. El repte de l'Ajuntament és que la nova plaça ja pugui oferir el seu aspecte definitiu en aquestes festes de Pasqua. Després d'aquesta primera fase, el projecte en preveu una segona que es basarà en la plantació de nou arbrat, la creació de la nova zona verda i la instal·lació dels elements arquitectònics nous, el més visible dels quals ha de ser una font ornamental que decorarà el centre de la plaça. L'actuació també ha de servir per renovar l'enllumenat, que s'homogeneïtzarà amb el de la resta de la zona, així com la renovació de les xarxes subterrànies de cables i canonades. El projecte té un pressupost previst d'uns 340.000 euros, que l'Ajuntament pagarà amb una subvenció més àmplia del Pla de Foment del Turisme de la Generalitat que li va ser atorgada per al reimpuls del turisme.

El consistori vol convertir la nova plaça Barcelona en la porta d'entrada al nucli antic i l'illa de vianants del centre comercial sense perdre la seva funció de distribució del trànsit cap al centre i la zona del llac i el parc Shierbeck.