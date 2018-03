Bellver prepara un cicle sobre les excavacions arqueològiques locals

Bellver de Cerdanya, com la resta de la comarca, és ple de jaciments arqueològics que periòdicament són objecte d'excavacions. Molt sovint, però, els veïns no en saben ni l'existència, o desconeixen l'evolució de les excavacions i les conclusions històriques que en deriven. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Bellver ha decidit crear un cicle de xerrades que sota el títol «Conferències d'Actualitat Arqueològica» pretén acostar als veïns la història dels indrets que trepitgen. El consistori ha batejat el cicle com a Memorial Oriol Mercadal Fernàndez, amb la qual cosa l'activitat obre els homenatges que la Cerdanya vol dedicar al recentment traspassat historiador, arqueòleg i director del Museu Cerdà.

El nou cicle de xerrades farcirà l'atapeït programa d'actes i activitats de la Setmana Santa a la vall. En aquesta primera edició, el cartell ofereix tres actes centrals sobre tres espais arqueològics del terme municipal: la Colomina de Bor, la Fou de Bor i el Tossal de Baltarga. Així, la primera de les conferències se celebrarà demà, divendres, a les sis de la tarda al Centre Cívic Escoles Velles. La xerrada porta per nom «Dipòsit de bronzes a la Colomina de Bor» i anirà a càrrec del delegat de l'àrea d'Arqueologia i Paleontologia dels Serveis Territorials de Cultura, Josep Gallart. La segona xerrada es farà dissabte a la tarda al Tupí de Bor i analitzarà les ocupacions humanes de la mítica cavitat de la fou de Bor. Ho farà el llicenciat en Història i expert en prehistòria Pablo Martínez. La tercera es farà diumenge al Centre Cívic. Oriol Olesti i Joan Oller explicaran les novetats de les excavacions al jaciment iber de Baltarga.