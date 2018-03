Unes 30 persones han tallat l'N-260, a la Seu, per reclamar la llibertat dels «presos polítics»

Una trentena de persones han tallat entre les 7 i les 9 d'aquest matí l'N-260 a l'altura de la Seu d'Urgell per reclamar l'alliberament dels "presos polítics". La protesta, convocada pels CDR de l'Alt Urgell, s'ha fet a l'altura del pont que creua el riu Valira, on hi ha un pas de zebra que els manifestants creuaven constantment o ocupaven fent una assentada col·lectiva.

Els concentrats cridaven consignes com "llibertat presos polítics" o "és el teu conseller el que està a la presó". Amb tot, la protesta s'ha desenvolupat sense incidents i de forma pacífica. Tot i que el trànsit s'ha desviat tant abans com després d'aquest punt, hi ha hagut diversos camions i un autocar sense passatgers aturat en el lloc de la manifestació. A un quart de 9 del matí s'ha deixat passar algun vehicle, tot i que la via s'ha mantingut tallada fins poc abans de les 9.

Els Mossos d'Esquadra s'han desplegat a la zona amb vuit furgonetes, poc abans de les 9 del matí, i han obligat els manifestants a aixecar el tall de carretera. Els manifestants s'han retirat pacíficament i el CDR Alt Urgell ha donat per acabada la mobilització, amb l'avís que prepara noves mobilitzacions per als propers dies.

El tall s'ha realitzat a prop de la rotonda d'enllaç amb la carretera N-145, que uneix la Seu d'Urgell amb Andorra, per la Farga de Moles. El CDR de l'Alt Urgell havia convocat per avui a les 6.30 del matí un esmorzar col·lectiu a la rotonda Bisbe Prínceps, més coneguda com la del Pifarré, amb la previsió de tallar l'N-145.