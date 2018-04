L'Hospital de Cerdanya inicia un servei per gestionar visites via SMS

L'Hospital de Cerdanya ha posat en marxa un nou sistema de comunicació amb els usuaris amb l'objectiu que sigui més àgil i ràpida. El sistema incorpora les tecnologies de la comunicació més esteses com la telefonia, així que els pacients podran rebre a través de missatges les seves citacions mèdiques. En la primera setmana d'ús, el sistema ja ha enviat 4.815 missatges als usuaris dels dos costats de la frontera.

Segons han explicat fonts de l'hospital, tots els pacients reben dos missatges; el primer és la confirmació del dia i hora de la cita per a una visita o una prova i el segon s'envia quatre dies abans de la cita per recordar-la. En rebre aquest recordatori, el pacient pot respondre, amb un simple SMS, si acudirà a no a la cita. D'aquesta manera, el servei d'admissions pot reprogramar les agendes dels professionals i serveis per optimitzar-les al màxim i donar una atenció més personalitzada als pacients, segons han remarcat des del centre sanitari.

Dels gairebé 5.000 missatges enviats la primera setmana, el 25% eren recordatoris, dels quals el 96% van ser contestats afirmativament i el 4% van posposar la visita. El sistema de que disposa actualment el centre hospitaria cereta ha requerit una adaptació específica de la part informàtica per tal que els avisos es puguin enviar als pacients dels dos costats de la frontera tenint en compte l'idioma i la xarxa mòbil. I també s'ha hagut d'adequar per poder rebre informació dels pacients.