El Govern s'implica en l'ampliació de l'escola de Llívia i hi aporta mig milió d'euros

Llívia pot haver rebut l'empenta definitiva per poder construir la nova escola, un projecte que l'Ajuntament té sobre la taula des de fa una dècada.

L'Ajuntament i el departament d'Ensenyament han signat un acord segons el qual la Generalitat pagarà una part del projecte, que en principi havia assumit exclusivament l'Ajuntament, en veure que les ajudes públiques difícilment arribarien.

El departament ha anunciat que destinarà 480.000 euros en dues subvencions anuals, aquest any i el que ve, a fi i efecte que es pugui construir el nou edifici al costat de l'escola actual, el qual tindrà un cost total d'uns 1,3 milions d'euros. El projecte permetrà a l'escola de Llívia abandonar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.

El departament s'ha compromès a implicar-se econòmicament en el projecte i així ho ha fet palès en una recent visita a Llívia del director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Josep Pere Polanco. Aquest conveni pot donar un impuls definitiu al projecte, el qual passa per la construcció d'una nova ala al costat de ponent de l'edifici actual i ocupar els terrenys on hi havia hagut la piscina.

L'Ajuntament i el departament tenen previst iniciar les obres aquest any, a fi i efecte que les noves instal·lacions es puguin estrenar el curs 2019-20. L'actuació, que ara s'ha d'acabar de perfilar en l'àmbit arquitectònic, preveu un edifici amb aules de primària i les de la llar d'infants, així com un espai per a menjador, oficines per als mestres i una biblioteca que podria tenir accés independent. El nou edifici quedarà unit a l'escola actual per un porxo. Igualment, el projecte preveu la remodelació de l'actual edifici escolar, de manera que la intervenció global suposarà una renovació integral del centre.

L'actuació permetrà alliberar d'una vegada les sales de l'antic edifici de la Guàrdia Civil que utilitza la llar d'infants i que, segons ha lamentat històricament el consistori, no reuneixen les condicions necessàries per acollir aquest servei públic. Fa dos anys, l'Ajuntament de Llívia va optar per assumir el projecte de renovació de l'escola en veure que el departament no ho podia fer.

Aquesta era una via que ja va adoptar l'Ajuntament de Bolvir l'any 2013. En aquest mateix context, Puigcerdà també espera que el departament decideixi què farà amb l'escola Llums del Nord, que des de la seva creació es troba en mòduls prefabricats.