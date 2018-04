Puigcerdà convertirà un espai sense ús en un mirador de l'Alta Cerdanya

Puigcerdà guanyarà en els pròxims mesos una plaça en el camí d'ascens al nucli antic pel vessant de llevant. L'Ajuntament ha decidit aprofitar unes obres de reurbanització que ha de fer a la ter-rassa que queda sobre la plaça de l'Alguer per canviar-li la fesomia i convertir-la en un veritable espai per al descans dels vianants i veïns.

El consistori ha assignat a l'actuació un pressupost de 25.000 euros. La nova plaça està cridada a esdevenir un nou punt de contemplació del paisatge de l'Alta Cerdanya en l'itinerari dels vianants entre els veïnats de la Closa de l'Àngel i la Duana i el centre, un camí que fan diàriament tant veïns com visitants perquè també és en el trajecte entre la principal bossa d'aparcament del Museu Cerdà.

Actualment l'espai que es remodelarà és a la pràctica una terrassa amb una funció poc clara. Si bé oficialment és la plaça dels Bombers, es tracta d'un espai majoritàriament amb ciment que queda en terra de ningú entre dues vies clau de la trama urbana, els carrers Alfons I i Escoles Pies. La terrassa queda a mitja alçada d'aquests carrers i no té cap element que convidi a quedar-s'hi. Els veïns l'utilitzen com una drecera en el trajecte per agafar l'ascensor de la plaça de l'Alguer o bé utilitzar les escales que comuniquen el nucli antic amb la zona de l'institut Pere Borrell, el Museu Cerdà o el pàrquing municipal. Ara que l'equip de govern es veu obligat a refer el paviment per resoldre un problema de filtracions que afecta el pàrquing que hi ha a sota, ha decidit donar un nou enfocament a la plaça. Tant és així que dignificarà l'espai amb la renovació integral del paviment i les escales i la instal·lació d'elements de mobiliari urbà que l'identifiquin inequívocament com una plaça pública.

Aquesta reforma donarà una nova funció a l'espai el convertirà en un mirador a mitja pujada cap al nucli antic. La nova plaça, a més, guanyarà com a entorn d'oci i comerç, ja que a la part nord hi ha locals comercials, molts dels quals avui estan tancats pel poc atractiu que ofereix l'entorn. L'equip de govern treballa amb la previsió de poder iniciar les obres en les pròximes setmanes perquè puguin estar enllestides abans de l'estiu.

L'Ajuntament pagarà les obres amb fons propis. La dignificació de la plaça dels Bombers complementarà el re-corregut que el consistori dibuixa per a l'entrada principal dels visitants, que comença a l'aparcament vertical del Museu Cerdà, continua per la passarel·la que condueix a l'entrada del mateix Museu i els carrers comercials i dóna accés a l'ascensor panoràmic de llevant, entre les places de l'Alguer i d'en Calva.