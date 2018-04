Puigcerdà i Creu Roja pacten el trasllat a una seu adaptada

Creu Roja la Cerdanya canviarà de seu en els pròxims mesos. El mal estat de les instal·lacions de l'antiga Casa Diumenge, al costat de la plaça de l'Ajuntament de Puigcerdà, així com la dificultat d'accés que presenta, ja que és entre dos carrers de diferent nivell enmig d'unes escales, ha provocat que l'Ajuntament faciliti el trasllat a unes dependències més adequades. El consistori ha pactat amb l'entitat solidària la cessió durant una dècada d'un espai al Centre Cívic del carrer Raval de les Monges.

L'operació ha estat ara possible perquè part del centre cívic ha quedat alliberat pel canvi de metodologia del banc d'aliments de Càritas, que ja no reparteix menjar emmagatzemat. Tant és així que l'espai que ocupava Càritas ha quedat sense ús i l'equip de govern municipal i els responsables de Creu Roja han acordat traslladar-hi l'entitat. L'acció comportarà l'adequació dels espais per a la celebració de l'activitat habitutal de la Creu Roja comarcal, per la qual cosa el consistori preveu que l'actuació es pugui culminar en els pròxims mesos. Amb aquesta mesura, tant Ajuntament com Creu Roja consideren que podran donar un millor servei als usuaris de l'entitat, on, a més, podran compartir espais i experiències amb altres entitats que ocupen el Centre Cívic. A l'edifici també hi ha els estudis de la ràdio municipal. Creu Roja ocuparà la primera planta de l'equipament, inaugurat l'any 2010, en un espai de 50 metres quadrats que disposa també de magatzem. L'edifici està equipat amb ascensor, de manera que el personal i els usuaris de Creu Roja tindran un accés adaptat al centre. L'antiga Casa Diumenge i el Centre Cívic del carrer Raval de les Monges estan a escassos metres, ja que aquest vial està situat sota la plaça de l'Ajuntament. Això també permetrà que els usuaris de la Creu Roja no hagin de modificar pràcticament els seus hàbits de desplaçament. L'entitat dóna servei a tota la comarca amb programes d'atenció a les persones grans i d'acompanyament a les famílies més necessitades.