Llívia aplica un pla de millora del centre i substitueix les llambordes per asfalt

L'Ajuntament de Llívia està immers en un projecte de renovació integral dels principals carrers i espais públics del poble, al qual li ha assignat un presssupost de 550.000 euros. L'actuació està permetent reformar uns vials que el temps i la meteorologia ha anat malmetent. La intenció de l'equip de govern municipal és rellançar el poble, no tan sols pel que fa a la qualitat de vida dels veïns, sinó també com un dels atractius turístics clau de la Cerdanya. En aquest apartat, té dispositades una especial esperança al parc de Sant Guillem, on també hi està actuant, com un espai d'oci referència a la Cerdanya.

L'actuació ja ha permès renovar alguns dels carrers més importants del centre, com el del Raval. En aquests pròxims dies els operaris també entraran en altres vials, com ara el carrer Frederic Bernades fins a la plaça, el Forns i el de Puigcerdà, sobre el qual ja s'hi ha fet una intervenció consistent en la renovació dels serveis subterranis. L'actuació en aquests carrers ha comportat la substitució de les llambordes de la part central, ques es movien i provocaven sots, per asfalt. Les obres han obligat el consistori a aplicar talls de trànsit durant aquest hivern. El consistori també ha dedicat una partida a la renovació de l'accés al parc de Sant Guillem, un dels espais verds d'esbarjo més importants de la població. En aquesta actuació, que ha tingut una dotació de 50.000 euros, les obres han permès refer cruïlles i antics trams asfaltats, així com asfaltar-ne d'altres que encara eren pista de terra. També s'ha arreglat un reg i s'han adaptat les voreres. L'equip de govern que encapçala l'alcalde, Elíes Nova (ERC), treballa amb la previsió que tota l'actuació estigui finalitzada abans de l'estiu, amb l'inici de la nova campanya turística.

Idees de futur per al parc



Sobre el parc de Sant Guillem, Nova ha avançat que «tenim en ment moltes coses, moltes idees perquè tothom en pugui gaudir, no tan sols perquè en gaudeixi la gent de Llívia i la que hi estiueja, sinó que també tota la Cerdanya». L'alcalde ha remarcat que ara per ara no pot avançar quins són aquests projectes, però ha apuntat que «ara tot s'està valorant, volem que el parc sigui important per Llívia i la Cerdanya. Ara per ara no puc dir més».