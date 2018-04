La Molina situa en el 371% l'augment d'esquiadors durant Setmana Santa

El tancament del balanç oficial per part de Ferrocarrils de la Generalitat dels esquiadors que aquesta Setmana Santa han visitat l'estació de la Molina confirma que el sector està a punt de tancar, si no la millor, una de les més bones dels últims anys. Els gestors de l'estació han situat en el 371% l'augment de visitants que ha registrat entre el 30 de març i el 2 d'abril respecte a les vacances de Pasqua de l'any passat.

L'estació tancarà aquest diumenge la temporada i els seus responsables quadraran les xifres. Ja han apuntat, però, que amb tota probabilitat els números els portaran a superar la xifra espectacular d'aficionats de la temporada passada, que va ser de 330.000. En aquest sentit, la directora comercial de l'estació, Marta Viver, ha remarcat que l'estació «està a punt de tancar una de les seves millors temporades, ja que és molt possible que se superi el rècord de visitants de l'any passat» gràcies a uns mesos excepcionals pel que fa a la quantitat i qualitat de neu que ha caigut a la Cerdanya.

Aquestes xifres de la Molina s'han vist acompanyades també per bones estadístiques a la resta d'estacions, fins al punt que Ferrocarrils de la Generalitat obtindrà el millor balanç de la seva històrica quant a esquiadors per Setmana Santa. Si a l'estació d'Alp hi van passar un total de 35.521 esquiadors, que van possibilitar l'augment del 371%, amb la resta de pistes que gestiona, Ferrocarrils ha acumulat 74.050 visitants. La Molina encara aquest últim cap de setmana amb el 95% de les pistes obertes i uns guixos d'entre 80 centímetres i dos metres. Masella mantindrà oberta l'estació fins al pont de l'1 de maig.