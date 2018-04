Un nen de sis anys, ferit crític en ser atropellat per un cotxe a Llívia

Un nen de sis anys ha resultat ferit crític aquest dissabte a la tarda en ser atropellat per un cotxe a l'avinguda Catalunya de Llívia (Cerdanya). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 16.02 hores i l'accident ha tingut lloc a l'altura del número 70, on per causes que es desconeixen s'ha produït l'atropellament.

Fins al lloc s'hi han desplaçat dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un cop estabilitzat, el menor ha estat evacuat per aire a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.