L'IEC fixa tres finalistes al Cerdà de l'Any i fa una crida als veïns a votar

El concurs per escollir el Cerdà de l'Any 2017 ha arribat a l'última fase amb la proclamació dels tres finalistes. Les entitats que convoquen el guardó, encapçalades per l'Institut d'Estudis Ceretans (IEC), han dessignat com a finalistes la recuperació del Carnestoltes tradicional de Bellver, la ruta cicloturista de les Tres Nacions i l'associació Tous Azimuts, de l'alta Cerdanya, que es dedica a l'ensenyament del francès.

Els convocants del certamen han fet una crida als veïns de la Cerdanya a implicar-se en l'activitat votant el seu candidat. Ho poden fer totes les persones empadronades en algun dels municipis de l'alta i la baixa Cerdanya, ja sigui a través d'un correu electrònic o emetent un vot al seu respectiu Ajuntament. L'Institut d'Estudis Ceretans treballa des de l'edició del 2015 en la popularització del concurs a través de la participació ciutadana, raó per la qual va instaruar l'actual sistema de vot final dels veïns. Els tres finalistes han estat dessignats per un jurat format per representants polítics i culturals dels dos costats de la frontera estatal. Les votacions, que es poden enviar a l'adreça ieceretans@gmail.com, es tancaran el dia 21 d'abril per tal que el diumenge dia 29 d'abril es pugui donar a conèixr el guanyador en el transcurs d'una cerimònia que es farà a Prats i Sansor. En la ceriòmia, cada finalista presentarà la seva candidatura a través d'un suport audiovisual. L'acte tindrà també un to acadèmic i cultural, amb la lectura de les obres premiades als Jocs Florals d'Alp i diverses actuacions musicals.

Amb les tres dessignacions finals, l'Institut d'Estudis Ceretans, Amics de Cerdanya i Ràdio Pirineus han volgut premiar la tasca desinteressada dels organitzadors i responsables tant del Carnestoltes tradicional de Bellver, considerat com a manifestació cultural local; com de la volta ciclista de les Tres Nacions, organitzat pel Club Poliesortiu Puigcerdà des de fa més de tres dècades i que uneix en un itinerari circular entre Puigcerdà, el coll de Pimorens, la Seu i Andorra; i de l'entitat que ensenya la llengua francesa a persones immigrades i cerdans del costat sud.

El concurs del Cerdà de l'Any arriba a la 32a edició havent premiat entitats, persones i insititucions de la vall per la seva dedicació a fomentar l'activitat cultural, esportiva i social.