El bisbe d'Urgell diu que fer religió a l'escola ajuda a entendre la cultura catalana

L'arquebisbe de la diòcesi d'Urgell, Joan-Enric Vives, considera que l'assignatura de Religió catòlica ''convé'' per ''comprendre la cultura catalana, amb profundes arrels cristianes''. Vives hi fa referència en la seva carta dominical publicada a la pàgina web de la Conferència Tarraconense.

Ho fa a pocs dies de la preinscripció del curs escolar i aposta perquè els infants i joves rebin uns ''coneixements apropiats que els ajudin en la seva vida'' per tal de poder ''prendre decisions amb responsabilitat''. L'arquebisbe compara la necessitat d'aprendre religió per entendre la cultura catalana de la mateixa manera que ''a l'Índia convé entendre d'hinduisme i de budisme''. Així mateix, assenyala que davant de la ''fragmentació del saber'', cal una ''cosmovisió'' per fer front a la ''proliferació de crisis d'identitat cultural, de valors i de tradicions''.

Joan-Enric Vives afirma que l'assignatura de Religió a l'escola és un ''dret, un deure i una resposta'' a les inquietuds de mares i pares que volen que els seus fills puguin conèixer, també en l'àmbit escolar, allò que dóna ''horitzó, sentit i consistència a la vida''. És per això que remarca que ''és una necessitat per a la cultura i la cohesió'' dels ciutadans del país.