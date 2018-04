La Seu estrena un perfum que combina essències afruitades amb aromes del Pirineu

L'empresa alturgellenca BeYou ha iniciat el procés d'elaboració del que serà 'El Perfum de La Seu', conformat per una quinzena d'ingredients diferents i que té una olor de sortida més aviat fresca, per les aportacions dels aromes afruitats i cítrics, combinada amb notes de fusta de bosc i sàndal, entre d'altres. L'objectiu és que es comenci a distribuir per Sant Jordi i que serveixi tant de reclam com d'obsequi de fidelització pels clients que compren als establiments de la Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell (UBSU). El procés de creació es va iniciar fa tres setmanes en el marc d'uns tallers on els mateixos membres de l'entitat van poder fer les seves proves. De la cinquantena de combinacions resultants, se'n van triar un total de sis i a partir d'aleshores, amb els vots de més d'un miler de persones, s'ha acabat decidint quina havia de representar la ciutat.

El nou perfum està caracteritzat pel seu contrast, segons ha explicat un dels emprenedors del projecte de l'empresa BeYou, Marc Juanmartí, que ha dit que "té unes notes de sortida cítriques i afruitades molt fresques però, al mateix temps, té unes notes molt càlides de mesc, sàndal i una mica de fusta". El factor de la proximitat, pel que fa als aromes, ha format part dels criteris que s'han seguit en el procés per elegir les sis combinacions que, posteriorment, s'havien de sotmetre a votació per acabar triant el producte final, que té un caràcter pirinenc i d'ús quotidià, a més d'estar destinat tant a dones com a homes.

Un total de 1.138 persones han participat fins aquest diumenge en la tria del que serà 'El Perfum de La Seu', que es començarà a distribuir per Sant Jordi entre els clients habituals dels establiments que formen part de l'UBSU. El president d'aquesta entitat, Juan Carlos Salsas, ha dit que la tirada inicial serà de 5.000 unitats i que, per obtenir-ne una, els compradors s'hauran de fixar en els adhesius identificatius que hi haurà als comerços adherits a la iniciativa, els quals els proporcionaran el val corresponent tenint en compte la seva fidelitat o l'import de la compra realitzada.

Les sis propostes que es van sotmetre a sufragi compten amb aromes de sortida molt similar i es diferencien només per petits matisos, com ara les proporcions que tenen d'essències de rosa o gessamí, entre d'altres, que, en aquest cas, serveix per aportar-los dolçor, segons han dit els emprenedors del projecte. Els resultats de la tria per part de la ciutadania han estat molt ajustats, amb la qual cosa hi ha hagut poca diferència en els vots que ha obtingut cadascuna de les opcions.