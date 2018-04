Puigcerdà adapta un solar a tocar del llac com a nou aparcament dissuasiu

L'Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat les obres de creació d'un nou aparcament dissuasiu per accedir al centre. Es tracta d'un solar que fins ara s'utilitzava com a aparcament desordenat darrere del parc i l'estany Shierbeck i que el consistori vol oficialitzar com a espai per a l'estacionament de vehicles per a pesones que volen accedir al nucli històric i comercial. La nova zona d'estacionament esdevé una de les més properes al centre de caràcter gratuït i queda a peu pla de l'illa de vianants.

El consistori ja ha iniciat les obres d'acondicionament del solar, que consisteixen en l'anivellament del terreny, la cobertura amb una capa d'asfalt, la delimitació de les places per als vehicles i la instal·lació de la senyalització vertical. L'equip de govern ha fixat en una vintena les places que podrà establir el solar reformat, el qual abans s'omplia de manera anàrquica en funció de com estacionaven els conductors que hi anaven arribant.

El nou aparcament té com a objectiu oferir places properes a una de les zones més turístiques de la vila, l'entorn del parc i l'estany Shierbeck i l'inici de l'illa de vianants per la part nord amb entrada per la plaça de Barcelona. La creació de places d'aparcament és un dels grans objectius de mandat de l'equip de govern municipal, raó per la qual el va situar com a repte estratègic en el projecte de dinamització vial i turística que va presentar a la Generalitat i que li va valer l'atorgament d'una subvenció global de 400.000 euros.

En aquesta partida, el consistori hi ha inclòs actuacions, com ara l'adaptació d'aquest solar al costat el parc Shierbeck, la finalització de l'aparcament del Museu Cerdà, amb una capacitat de 200 places, o la construcció de l'ascensor pa-noràmic entre la plaça d'en Calva i la plaça de l'Alguer. Igualment, l'Ajuntament també ha destinat els diners per pagar actuacions específicament turístiques, com ara les obres per adaptar a la visita la galeria subterrània de la plaça de l'Ajuntament i la sala del Museu Cerdà dedicada a la història de la vila, que s'ha d'inaugurar aquest any sota el nom de Sala Oriol Mercadal.

Les obres de remodelació del nou aparcament dissuasiu s'enllestiran les pròximes setmanes i estarà a punt per a la campanya turística de l'estiu, segons la previsió de l'equip de govern.