Cerdanya i Alt Urgell es comprometen a esdevenir «comarques sense gluten»

Els consells comarcals de la Cerdanya i l'Alt Urgell van anunciar ahir públicament el seu compromís per treballar en tots els àmbits necessaris per esdevenir «comarques sense gluten». La iniciativa té dos objectius, d'una banda, oferir als veïns un entorn de serveis i conscienciació que tingui en compte les necessitats de les persones amb condició celíaca i, per l'altra, ser turísticament un destí atractiu per a les persones celíaques.

El president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús Fierro, i el gerent del de la Cerdanya, Joan Bragulat, es van comprometre a treballar en aquest objectiu en la presentació de la nova delegació a les dues comarques de l'Associació de Celíacs de Catalunya.

Un grup de persones conscienciades per aquest trastorn alimentari ha impulsat la nova entitat per treballar en els diversos àmbits de la societat, com en els de l'educació, perquè les escoles prenguin mesures; la restauració i hoteleria, a fi i efecte que tinguin cuines i menús sense gluten; els productors locals, perquè facin aliments aptes i els etiquetin; i les administracions, perquè fomentin el menjar sense gluten als actes públics, entre d'altres.

En nom de la nova associació, els seus impulsors, Ariadna Plans i Jordi Tomàs, van avançar que faran una feina constant perquè de mica en mica tots els estaments involucrats s'hi impliquin i en un termini curt de temps la Cerdanya i l'Alt Urgell puguin tenir obradors, botigues, hotels i restaurants amb el distintiu sense gluten. Els responsables de l'entitat van lamentar que al Pirineu l'oferta de productes aptes per a celíacs és molt menor que a les grans ciutats, cosa que dificulta accions quotidianes com entrar a berenar en una cafeteria. L'associació neix amb el suport de la matriu nacional, la responsable de la qual, Elena Mora, va assistir a l'acte.