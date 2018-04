Guils aprova la creació de la plaça de Sant Esteve i tirarà a terra dues cases

L'Ajuntament de Guils ha aprovat un paquet de projectes urbanístics que inclouen la creació d'una nova plaça, la que eixamplarà i dignificarà l'entorn de l'església de Sant Esteve. El nou espai d'oci públic s'obrirà al costat d'aquest temple, situat en un extrem del nucli urbà, de manera que complementarà la plaça Major. El paquet de projectes aprovats té un pressupost de 300.000 euros.

La nova plaça permetrà obrir la visibilitat de l'església de Sant Esteve, que actualment té dues cases davant la façana. Enderrocades les cases, es crearà un espai de 120 metres quadrats en dos nivells que inclouran zona verda i d'esbarjo. L'equip de govern municipal ha aprovat l'execució dels tres projectes en el transcurs d'un ple. A més de la creació de la nova plaça de Sant Esteve, l'Ajuntament també ha aprovat la reforma integral de la plaça Major i la del cementiri de Saneja.

L'alcalde, Valentí Tuset, ha expressat la intenció que les obres de la plaça Major de Guils i del cementiri de Saneja es facin durant aquest any, i que les de la nova plaça de Sant Esteve quedin per al pròxim 2019. Segons ha detallat l'Ajuntament, els respectius pressupostos de les obres «posen de manifest l'envergadura dels projectes». Així, les inversions previstes són de 150.652 euros per a la plaça de Guils; 42.244 euros per a la reforma del cementiri vell de Saneja; i 92.807 euros per a la creació de la nova plaça de Sant Esteve. Els tres projectes se sotmetran en les pròximes setmanes al període d'exposició pública.