L'esquí nòrdic viu la temporada més llarga amb les pistes obertes en ple abril

De la mateixa manera que l'esquí alpí, el nòrdic està vivint un final de temporada històric. La majoria de les estacions continuen obertes a mig mes d'abril, un fet impensable fa menys de cinc anys, quan els camps de neu van viure dues temporades pràcticament sense obrir. Les generoses i continuades nevades i, ara, les tardanes d'aquesta setmana han permès a les estacions de la Mancomunitat per la Promoció de l'Esquí Nòrdic viure la campanya amb més continuïtat de la seva història, segons han remarcat els seus portaveus.

Aquest cap de setmana, 14 i 15 d'abril, encara es podrà practicar l'esquí de fons al Pirineu català. El fet és excepcional no tan sols perquè ja és entrat el mes d'abril sinó també pel fet que fa dues setmanes que va quedar enrere la Setmana Santa. Aquest és un llindar al calendari per als aficionats a l'esquí, que tradicionalment desen el material a l'armari després de Pasqua. Les nevades tardanes d'aquesta setmana, però, han deixat gruixos importants a la major part d'estacions d'esquí de fons. A Tuixent-la Vansa, a l'Alt Urgell, han acumulat un metre de neu i a Sant Joan de l'Erm, 63 centímetres de neu nova, segons les xifres ofertes per la mancomunitat, que gestiona la marca Tot Nòrdic. Així, a part de l'estació d'Arànser, que és tancada, Tuixent, Sant Joan de l'Erm i Tavascan obren aquest cap de setmana amb les pistes trepitjades i els circuits marcats; Lles i Guils obren sense marcar els circuits, de manera que les pistes són accessibles gratuïtament i s'hi podrà practicar esquí sense les traces. Els serveis turístics i els itineraris de raquetes també seran oberts.

Els portaveus de la mancomunitat han argumentat que el fet més excepcional d'aquesta temporada és el gran volum de neu caigut. El gestor de l'estació de Tuixent ha remarcat que mai n'havia vist tanta des que es va estrenar el camp de neu. L'altre factor excepcional és la continuïtat de la temporada. Les estacions van poder obrir per la campanya de Nadal i han pogut mantenir les instal·lacions a ple rendiment fins entrada la primavera.

La bona neu ha deixat xifres espectaculars per al sector, com ara un increment del 20% en la venda de forfets de temporada, que han arribat a la xifra de 938; o la mitjana de 111 dies oberts per part de les estacions. Així, quan encara falta tancar els balanços definitius, fins a un total de 76.323 aficionats han passat per les pistes nòrdiques al llarg d'aquesta campanya.