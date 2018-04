Bolvir se situa entre els pobles petits més oberts a la gestió en línia de tot el país

Reconeixement a la tasca d'obertura digital en favor dels veïns que ha fet en els últims anys l'Ajuntament de Bolvir. El consistori ha rebut una de les disticions que atorga el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per la implantació i l'ús dels serveis d'administració electrònica, oferta tant als seus ciutadans com a les empreses locals i de fora.

Amb aquest reconeixement, Bolvir ha quedat emmarcat entre els deu pobles més oberts a la gestió en línia en la categoria de municipis amb menys de 500 habitants. També ha estat l'únic en rebre'l de la Cerdanya. Des de l'Ajuntament que lidera l'alcalde Bartomeu Baqué (Endavant Cerdanya) han assegurat que mantindran l'aposta per mantenir el protocol de conscienciació entre els habitants.

El lliurament del guardó es va fer efectiu en una gala en la qual hi van assistir representants municipals i dels consells comarcals d'arreu del país al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) el mes de març. Segons ha explicat l'equip de govern municipal, el reconeixement com a administració electrònica s'atorga en base a uns indicadors objectius que analitza els portals muncipals i l'ús dels seus serveis. Així, Bolvir ha quedat entre els deu millors ajuntaments en un top ten que han completat Vallclara, Tírvia, la Foradada, Caseres, Vall de Cardós, l'Estany, Riudaura, Maià de Montcal, la Tallada d'Empordà i Preixéns. En la categoria de 500 a 1.000 habitants, hi han quedat inclosos els ajuntaments de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès.

El portal de l'Ajuntament de Bolvir ofereix un apartat al menú principal en què, sota el títol de Seu electrònica, els veïns hi poden validar documents, obtenir informació dels tributs locals, aconseguir informaicó sobre els projectes en fase d'exposició pública, els detalls de la gestió municipal que recull la llei de transparència, els convenis que signa el consistori, així com els edictes que emeten les administracions supralocals o les ordenances i les dades fiscals per a les empreses que volen contratcar serveis, entre altres opcions. A partir de l'ús d'aquests serveis digitals, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya estableix el grau d'implicació de cada ajuntament en l'acostament dels tràmits i la gestió, i li atorga, o no, el segell que l'acredita com a administració en línia. Des del consistori han refermat la seva aposta per continuar fomentant la comoditat de gestió per als veïns i contribuients.