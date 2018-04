Puigcerdà encarrega una escultura que esdevingui nou símbol de la vila

Puigcerdà tindrà en els pròxims mesos un nou símbol, com ho han esdevingut en els últims anys l'escultura del jugador d'hoquei gel de la rotonda d'entrada, el perfil del cap de cavall del mirador de la plaça Barcelona o l'estàtua del brigadier Cabrinetty. L'Ajuntament ha volgut posar el màxim èmfasi possible a la imminent estrena de la nova plaça de Barcelona, actualment en obres, com a nova porta d'entrada al centre històric i comercial i ha encarregat una escultura emblemàtica als artistes locals Ernest Altés i Albert Tàpias, un serraller de Puigcerdà.

L'escultura farà 3,5 metres d'alçada i coronarà la font ornamental que s'aixecarà sobre la nova rotonda de la plaça. Segons han explicat fonts de l'Ajuntament, es tracta d'una escultura que, com marca l'estil dels dos artistes, estarà formada per pedra de granit, ferro i aigua fent referència als elements primaris que formen el Pirineu. L'Ajuntament té previst convocar un acte públic per presentar el projecte perquè té el convenciment que esdevindrà un element molt singular de Puigcerdà, segons ha explicat l'alcalde, Albert Piñeira. Posteriorment també es farà una festa pública per tal d'inaugurar la plaça i donar a conèixer la nova escultura.

Aquests pròxims dies l'Ajuntament enllestirà les obres de remodelació de la plaça, retirarà el cablatge aeri, completarà les voreres, instal·larà el nou arbrat i el mobiliari urbà i col·locarà la se-nyalització horitzontal. La previsió de l'equip de govern és acabar el projecte a la primavera per estrenar la plaça abans de l'estiu.