Puigcerdà farà un gran finestral al mur de l'església perquè es vegi l'antic claustre

El vianant que coneix la història de Puigcerdà, quan passeja per l'entorn del passeig 10 d'Abril i observa l'església de Sant Domènec i l'edifici que hi ha ben a prop ara seu de l'Arxiu Històric Comarcal i la Biblioteca Comtat de Cerdanya fa la unió automàtica: formaven part d'un mateix recinte religiós, el del convent dels dominics. Entrant a la plaça del Claustre, l'evidència que l'edifici de la biblioteca era religiós és aclaparadora perquè la sala inferior ocupa un dels laterals tancat amb columnes de l'antic claustre. Ara, l'Ajuntament i el Bisbat volen que tots dos edificis dialoguin urbanísticament i han decidit obrir al mur del temple un gran finestral de vidre que permetrà veure les restes del claustre des de l'interior de l'església.

El gran finestral de vidre s'obrirà aprofitant l'espai d'una antiga portalada que ara està tapiada. La nova obertura no arribarà fins a terra i tindrà un grau d'opacitat, de manera que permetrà la visió de dins cap enfora més que no pas de fora cap endins per tal de preservar la discreció del temple durant els actes litúrgics.

Actualment la plaça del Claustre queda tancada per la part sud pel mur de l'església. Igualment, el finestral permetrà que l'interior del temple guanyi lluminositat. Les obres per fer el finestral es portaran a terme en les pròximes setmanes i estaran enllestides abans de l'estiu, segons fonts de l'Ajuntament. El finestral es farà a l'espai del baptisteri, situat a l'esquerra de la nau central.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha dit que «aprofitant aquesta obertura que ja existia serà més fàcil fer-se una idea de com era el conjunt monàstic».Les obres formen part de la última fase de la reforma integral de l'església de Sant Domènec.

Aquestes setmanes els operaris estan arreglant la zona del presbiteri, que és la que envolta l'altar major, amb la millora del paviment i la instal·lació de nous elements de fusta i la restauració de les pintures murals gòtiques de la zona del cor. En total, el projecte de reforma integral del temple ha comportat una inversió superior als 600.000 euros, aportats majoritàriament per la parròquia Santa Maria de Puigcerdà i, amb menor mesura, pel Pla de Monuments de la Diputació de Girona, que presideix el mateix Piñeira, la Generalitat i l'Ajuntament de la capital cerdana. El projecte de reforma i rehabilitació el va redactar la Diputació de Girona. De tota l'actuació tan sols queda pendent enllestir les obres del cor i la restauració de les pintures i sanefes gòtiques del seu mur interior.