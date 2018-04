Puigcerdà inicia l'excavació del túnel que surt de l'Arxiu cap al nucli antic

L'Ajuntament de Puigcerdà ha reprès un dels nous projectes turístics més ambiciosos que han de complementar la visita a la capital cerdana: la recuperació dels túnels subterranis que creuen el nucli antic. El consistori ha iniciat les obres del segon túnel i ha anunciat la pròxima obertura al públic del primer que va restaurar, el conegut com a Ull de Basilisc o pou de gel, que està situat sota la plaça de l'Ajuntament.

Operaris i arqueòlegs han començat a treballar en la galeria que creua el subsòl del passeig 10 d'Abril des de l'edifici de l'Arxiu Comarcal i la Biblioteca Comtat de Cerdanya, que antigament havia tingut un ús religiós, en direcció als carrers del nucli antic.

De moment, els tècnics que hi treballen no saben exactament on acaba la galeria, però les primeres hipòtesis apunten que finalitzaria a l'alçada del carrer Espanya. En els seus metres inicials, el túnel parteix de l'antic edifici adjacent a l'església de Sant Domènec i el seu claustre amb una escala ampla. Posteriorment, la nau central es bifurca en diverses galeries laterals. Les tasques actuals de desenrunament i neteja dels espais interiors han de servir als historiadors i arqueòlegs per delimitar l'època de creació del túnel i el seu possible ús.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que la recuperació dels túnels del subsòl forma part del seu projecte d'identificació del turisme de la vila amb el seu patrimoni històric, ja que d'aquesta manera s'aconsegueix establir una oferta turística amb personalitat pròpia.

L'Ajuntament de Puigcerdà ha destinat una inversió de 15.000 euros a la primera fase d'intervenció al túnel del Passeig, dels quals 10.000 provenen d'una subvenció de l'àrea de Monuments de la Diputació de Girona, que presideix el mateix Piñeira.

L'equip de govern vol estrenar la visita a l'Ull de Basilisc en les pròximes setmanes perquè es converteixi en la gran novetat turística de la temporada d'estiu. L'Ull de Basilisc és una gran cavitat que ocupa el subsòl de la plaça de l'Ajuntament que va ser creada el segle XIV com una cisterna d'aigua per abastir els veïns muralles endins. Posteriorment es va utilitzar com a pou de gel. Se'l coneix així per la galeria que hi dóna accés, que es comparava amb una entrada a l'infern.