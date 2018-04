Puigcerdà reparteix 30.000 euros als estudiants i els nens de la llar d'infants

L'Ajuntament de Puigcerdà fa aquesta setmana la segona entrega de xecs per a material escolar als alumnes del municipi. En total repartirà uns 30.000 euros entre prop de 850 nens i joves en ajudes de 30 euros execepte els de la llar d'infants, que són de 100 euros. L'Ajuntament ha fet èmfasi aquest any en el fet que les subvencions es donaran a totes les famílies que estiguin al corrent de pagament de deutes amb els centres escolars i, també, amb el mateix consistori. En aquest sentit, l'alcalde, Albert Piñeira, ha remarcat que les ajudes es convertiran en capital per saldar els deutes amb les escoles o l'Ajuntament en el cas de les famílies que en tinguin de pendents. Piñeira ha remarcat que l'Ajuntament ha d'incloure aquesta clàusula perquè així ho estableix la llei.

Els xecs beneficien els nens i alumnes de la llar d'infants i els que cursen educació infantil, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, Programes d'Inserció, els de la Unitat d'Escolarització Compartida així com els joves de Puigcerdà que estudien altres cicles que no s'ofereixen a Puigcerdà. En aquest cas, els alumnes tenen temps fins a l'estiu per presentar davant l'Ajuntament els documents que acreditin que cursa estudis fora de la Cerdanya que no s'ofereixen a Puigcerdà.



Crítica de l'oposició

L'alcalde ha recordat que aquests 30.000 euros en ajudes als alumnes se sumen a les que també atorga als joves per altres conceptes com ara l'esquí de la setmana blanca, que es va deixar de programar a les escoles locals en l'envestida forta de la crisi, o l'activitat de piscina. En total el consistori atorga unes ajudes de 50.000 euros anuals als estudiants. Aquesta política ha estat criticada en els últims anys per l'oposició d'ERC perquè la considera populista i propagandista.