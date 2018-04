Guils recorre als Mossos cansat dels conductors que aparquen on volen

No per ser un poble petit sense Policia Local els conductors poden fer el que volen i aparcar on sigui. Sota aquesta premissa i cansat de veure que alguns conductors continuen aparcant al mig del carrer, davant de guals i obstaculitzant el trànsit o el pas de la màquina llevaneu, l'Ajuntament ha passat a l'acció. El consistori ha signat un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per tal que els Mossos d'Esquadra vetllin pel compliment dels nous senyals instal·lats als carrers i perquè multin els que aparquen on no es pot.

Segons ha informat el mateix consistori, fa uns quants mesos té sobre la taula el repte de «posar ordre a la mobilitat diària» als nuclis del terme municipal. Segons ha remarcat l'alcalde, Valentí Tuset (PDECat), «la voluntat de l'equip de govern és, amb la nova senyalització, millorar la mobilitat urbana i circulació de vehicles en aquests nuclis, pel bé de tots». L'alcalde ha lamentat que « encara hi ha qui es pren la llibertat d'aparcar malament i no fa cas de la senyalització. Pensem que no hi ha cap altra solució que demanar ajut al Servei Català de Trànsit. La norma s'ha de respectar i serà el cos de policia qui vetllarà pel compliment amb la potestat, fins i tot, de sancionar en cas que calgui».

Des de l'Ajuntament han recordat que en els últims mesos el consistori ha aplicat un projecte de millora de la mobilitat no tan sols amb la instal·lació de nous senyals de prohibició sinó també amb la creació de noves zones d'aparcament. El consistori està en fase de redactar unes ordenances que donin suport a la nova mobilitat i ha anunciat que les aprovarà aviat.