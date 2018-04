Puigcerdà destina mig milió d'euros a refer els carrers erosionats per la sal

Com si fos una fórmula de proporcionalitat, l'Ajuntament de Puigcerdà es veurà obligat en les pròximes setmanes a invertir en la millora dels carres una partida de tants euros com tones de potassa ha hagut de llançar aquest hivern a causa de la duresa de la temps. La persistència de les nevades aquest hivern passat han obligat l'equip de govern municipal a aprovar un pla de renovació dels vials amb un pressupost de 500.000 euros per contrarrestar les més de 500 tones de potassa que ha hagut de llançar pels car-rers del municipi.

Després de l'hivern i l'actuació pràcticament a diari dels equips públics i privats de manteniment dels carrers en els episodis de gelades i temporals, els carrers dels nuclis urbans de la Cerdanya apareixen amb noves esquerdes i forats. L'erosió que hi provoca la sal que hi llancen els ajuntaments per evitar la creació de plaques de gel es converteix en asfalt i ciment en descomposició. Per recuperar els paviments nets i per permetre la circulació dels vehicles, tant dels veïns com del turisme exigent, els ajuntaments han de destinar-hi noves partides. En aquest sentit, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «portem dos anys molt durs, amb hiverns amb moltes gelades i molta neu, amb paràmetres de rècord, especialment en l'últim aspecte, i el que ens va bé d'una banda perquè la neu porta visitants, ens va malament de l'altra perquè té uns efectes molt adversos a la via pública, que queda molt deteriorada». A causa del fred i neu, l'Ajuntament ha superat el mig milió de tones de potassa llençada als carrers, segons han apuntat des dels serveis tècnics municipals. Amb aquest escenari, l'Ajuntament ha hagut d'activar una operació paral·lela de manteniment d'alguns dels carrers de més trànsit del nucli urbà. Ja ha renovat el paviment de diversos trams dels carrers Pons i Gasch, del Casino, Alfons I i el nou espai d'aparcament al passeig de la Sèquia, darrere l'estany. Les obres inclouen la renovació de les voreres, del paviment i la substitució del conglomerat asfàltic.

El pla d'actuació té un pressupost inicial previst de mig milió d'euros, el qual suposa «un esforç significatiu per a l'Ajuntament», segons ha remarcat el mateix alcalde. El programa d'obres a la via pública també deixarà algunes actuacions per a l'any que ve, tot i que la majoria es farà entre aquesta primavera i la pròxima tardor. El consistori ha hagut de llençar sal als carrers des de novembre fins entrat el mes d'abril.