Puigcerdà dóna per tancat el conflicte amb la Tor i arregla el Canal Internacional d'aigua

L'Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat una nova campanya de manteniment del Canal Internacional que l'abasteix d'aigua des d'antic havent superat l'etapa de confrontació amb el consistori de la Tor de Querol i els veïns de l'Alta Cerdanya, on és la captació.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que l'etapa de disputes ha quedat enrere i que ara, en canvi, s'ha instal·lat entre els representants d'un i altre costat de la frontera un bon clima d'entesa i cooperació. L'alcalde ha explicat que «en aquests moments hi ha una relació molt bona entre totes les administracions, tant amb la Tor com amb Enveig. Ja no hi tenim cap problema i, fins i tot, quan algú fa una infracció construint massa a prop del canal s'actua conjuntament i, per tant, penso que la coordinació ha millorat moltíssim. Els ajuntaments anem a l'una».

La nova campanya de manteniment de la sèquia, documentada ja al segle XIV, consisteix en l'anàlisi dels nou quilòmetres de recorregut i en l'arranjament dels trams on ha crescut vegetació o hi ha fugues perquè se n'ha malmès la canalització. En aquesta operació també s'inclou una neteja integral a fi i efecte d'evitar futurs embussaments. En la campanya actual també es farà el reforçament de les juntures dels trams que formen tota la sèquia. L'operació no té un pressupost municipal concret perquè l'encarrega a la brigada municipal, que s'hi dedica de ple durant tres setmanes.

El Canal Internacional es regeix per un tractat internacional que estableix reunions periòdiques entre els representants dels dos costats de la frontera ja que la captació és a Ruités. Aquests representants formen una comissió administrativa amb càrrecs electes i regants de Puigcerdà, Enveig i la Tor de Querol, presidida per l'alcalde de Puigcerdà, municipi que té la propietat del canal. L'aigua que transporta en superfície serveix per a regadiu, mentre que una canalització soterrada abasteix també d'aigua potable la vila i se suma a la que arriba de Fontfreda i Fontnegre. Sense l'aigua del Canal Internacional la supervivència de Puigcerdà quedaria en suspens.