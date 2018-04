La Cerdanya coordina ramaders sense relleu amb neorurals que busquen terres

La Cerdanya ha evidenciat que té dues problemàtiques i que, si coordina els seus afectats, podria solucionar-les de cop. Es tracta, d'una banda, de la falta de relleu en algunes de les famílies ramaderes històriques de la vall i, de l'altra, de la falta de terres per a joves emprenedors que es volen establir a la comarca. Consell Comarcal i departament d'Agricultura han impulsat la creació d'una taula de treball per tal de posar en contacte els dos col·lectius i així ajudar a reimpulsar el sector de l'agricultura i la producció agroalimentària.

Segons les estadístiques del mateix departament d'Agricultura, el sector viu un procés d'envelliment amb un terç dels titulars d'explotacions més grans de 55 anys i, d'aquests, el 50% ja per sobre l'edat de jubilació. Davant d'aquesta realitat i el paral·lel auge de la producció agroalimentària local com un dels recursos de futur per al turisme, les dues administracions ja han celebrat una primera reunió entre entitats ramaderes, particulars i nous emprenedors, alguns dels quals han arribat al Pirineu a la recerca d'un nou futur.

La gran dificultat que tenen aquests nous pagesos és la disponibilitat de terrenys on conrear els seus productes o fer pasturar els ramats. En aquest punt conflueixen les dues necessitats. Així, en la primera trobada tècnica entre els dos sectors, celebrada a la seu del Consell Comarcal de la Cerdanya, uns i altres han analitzat la realitat del sector agrari a la vall, així com aspectes legals que poden influir en els futurs tractes com ara la llei de contractes de conreu. Durant la trobada també s'ha posat sobre la taula el pla estratègic agroalimentari de la comarca, que es va posar en marxa l'any pasat per donar un nou impuls al sector.