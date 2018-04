L'institut Joan Brudieu recupera la Fira de Petits i Joves Emprenedors

La Seu d'Urgell ha recuperat la Fira de Petits i Joves Emprenedors, una iniciativa creada per l'institut Joan Brudieu, que en els últims dos anys s'havia deixat de celebrar.

A la fira, celebrada a la plaça dels Oms de la capital alturgellenca, hi han participat escoles d'infantil i primària de la ciutat, a més de l'escola de Montferrer i Castellbò i la Meritxell d'Andorra. Conjuntament amb l'institut Joan Brudieu, cada centre ha instal·lat les seves parades amb productes fets pels alumnes. Els beneficis de la recaptació es destinaran a causes solidàries. Els responsables del certamen han expressat la voluntat que la fira torni a agafar volada i es consolidi en els pròxims anys.

L'objectiu de la iniciativa és que alumnes de diferents etapes educatives puguin assolir els valors d'empresa d'una forma pràctica i, a més, aprenguin a interactuar amb l'entorn i a actuar com a futurs comerciants, segons ha explicat el cap d'estudis de cicles formatius de l'institut Joan Brudieu, Enric Usach. L'activitat, que va sorgir arran d'una matèria dels estudis de formació professional que imparteix aquest centre, té la implicació de les escoles que hi participen i del Servei Educatiu de l'Alt Urgell i Cerdanya, entre altres insitucions del territori. El desig dels seus responsables, però, és que s'hi puguin sumar més centres de cara a properes edicions. En aquest sentit, la fira aquest any ha canviat d'ubicació perquè, precisament, tingui més visibilitat.

En paral·lel a la celebració de la Fira de Petits i Joves Emprenedors, també s'ha programat un programa de tallers creatius a la sala Sant Domènec, a càrrec dels alumnes del mateix institut Joan Brudieu.