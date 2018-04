Bellver converteix el poble en zona videovigilada per evitar les bretolades

El nucli urbà de Bellver de Cerdanya és una zona videovigilada. L'Ajuntament ha fet instal·lar una xarxa de càmeres per diversos espais del poble amb l'objectiu d'evitar les bretolades. L'actuació també ha inclòs la col·locació de cartells de trànsit que avisen de la presència de càmeres. El consistori signarà ara un conveni que ja té acordat amb el cos dels Mossos d'Esquadra perquè sigui la policia qui controli les càmeres i pugui actuar amb celeritat davant possibles actes vandàlics.

La mesura respon a la voluntat del consistori de posar fi a problemes puntuals de vandalisme que afecten el mobiliari urbà i a la impossibiltat de poder disposar d'un cos de Policia Local. En aquest sentit, l'alcalde, Xavier Porta (Endavant Cerdanya), ha argumentat que «es tracta de càmeres de seguretat perquè, com que nosaltres no tenim prou pressupost per posar policia, el que fem és posar càmeres de videovigilància en llocs com ara parcs públics i edificis municipals que estaran connectades directament amb Mossos d'Esquadra».

Les càmeres controlen els entorns més utilitzats pels veïns així com els equipaments municipals i algunes de les principals vies de comunicació, als accessos del nucli urbà. Porta ha argumentat que «en el fons el que fem és ajudar els Mossos en la seva feina, tot i que la iniciativa ha sorgit de l'Ajuntament. De vegades es trenquen arbres, llums o es fan pintades a les parets; ara amb les càmeres si hi ha una patrulla a prop pot arribar en un minut i enxampar els brètols. Batallem per la seguretat i la tranquil·litat de tothom». L'actuació té un pressupost d'uns 30.000 euros que aporta el consistori.