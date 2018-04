La Molina: vint llocs de treball per cada milió d'euros

La temporada d'esquí ha quedat enrere. Masella tanca aquest cap de setmana les pistes i la temporada de neu 2017-18 passarà a la història per la seva abundància de gruixos amb precipitacions copioses i continuades. La Molina ha tancat el balanç amb una afluència que finalment ha estat de 380.00 esquiadors, una xifra que ha suposat el 15% d'augment respecte de l'anterior. Les xifres d'esquiadors porten amagades unes xifres de negoci sense les quals la Cerdanya no seria el que és.

Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra sobre la repercussió de l'estació d'esquí La Molina sobre l'economia de la vall permet fer-se una imatge molt concreta de la seva influència. Segons aquest estudi, La Molina genera un impacte total, és a dir, sumant els directes, els indirectes i els induïts, de 79,98 milions d'euros sobre la producció. Això vol dir que, a més de l'activitat estrictament de neu, l'estació genera una xifra de negoci quantificat en un impacte de 80 milions d'euros. Aquest impacte genera 43,39 milions d'euros de valor afegit i, el que també és clau per a l'estabilització de l'economia a la Cerdanya, crea 829 llocs de treball.

L'estudi també apunta que l'estació que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat a la vall genera 12,6 milions d'euros d'impacte fiscal, dels quals 1 correspon a l'impacte sobre la imposició local. Tant és així que, segons s'encarreguen de remarcar periòdicament els seus responsables, per cada euro addicional de despesa a l'estació, es genera una producció de 2 euros, i per milió d'euros addicional que inverteix La Molina en qualsevol dels àmbits del seu pressupost, es generen uns vint llocs de treball.

Motor econòmic a l'estiu



Amb aquestes xifres sobre la taula, Ferrocarrils justifica les inversions a l'estació com una aposta per la subsistència de l'economia de muntanya i l'equilibri territorial. En aquest sentit, un dels objectius estratègics de l'estació és poder mantenir-se com a motor econòmic local també a l'estiu. El Pla Estratègic es fixa desenvolupar el potencial de La Molina com a estació de muntanya global amb un programa desestacionalitzat d'activitats.