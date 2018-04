Pirineu català i País Basc, units pel folk

L'Escola Folk del Pirineu celebra aquest cap de setmana llarg del pont del primer de maig un intercanvi cultural amb l'Angiozarko Trikititxa Eskola del País Basc. Una trentena d'alumnes de les dues institucions educatives de la tradició folk participen a la Molina i Arsèguel en tallers d'intercanvi de tècniques i temes de cada un dels dos territoris. L'activitat forma part del programa d'intercanvi amb altres cultures obert per l'Escola Folk que té com a objectiu que els alumnes prenguin consciència d'altres realitats musicals.

L'experiència ha permès crear una primera comunitat d'amistat entre famílies dels entorns folks del Pirineu català i del País Basc, que aquests dies comparteixen tallers, àpats i excursions per la Cerdanya i l'Alt Urgell. En el vessant acadèmic, els joves músics de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els Pallars i Andorra tenen l'ocasió de fer classe amb el músic i pedagog basc Harkaitz Allur.

Després d'un dels tallers amb els joves acordionistes del Pirineu i els que toquen la trikitixa basca, un instrument emparentat amb l'acordió diatònic, Allur va remarcar la importància que els alumnes coneguin altres contextos culturals i musicals: «Al final tot parteix del fet que l'acordió diatònic i la trikitixa són instruments germans, de manera que hem enllaçat el nostre repertori, i d'altre que tenim comú, així com les vivències que poden sorgir en una experiència com aquesta. És molt important que no tan sols els alumnes estableixin relacions noves sinó que els pares també ho facin i vegin que no es tracta només d'enviar els nens a classe; d'aquesta manera donem sentit a les classes».

Allur va destacar que, una vegada viscuts dos dies a la Cerdanya i l'Alt Urgell i haver fet classes amb alumnes locals, «el temps aquí corre més lentament, allà vivim molt de pressa i aquí en canvi els alumnes no perden la paciència després d'una hora de classe, i això es pot traduir després a l'hora de fer música. Aquí al Pirineu he vist que hi ha un repertori molt treballat i elaborat, mentre que nosaltres potser som més de tocar en viu a l'instant».

En aquest sentit, el músic basc ha remarcat que l'intercanvi ha servit perquè uns i altres vegin que hi ha diverses maneres d'encarar la música, ja sigui des de l'esperit de l'alumne que adquireix tècnica o des del que toca amb la prioritat de crear un ambient en viu allà on sigui: «Si nosaltres tenim músics que ho són abans de ser alumnes, que són músics de sang, i d'altres a qui els 'ha tocat' venir i després veuen com se'ls desperta l'esperit musical». Allur va explicar que té l'esperança que els alumnes bascos que aquests dies visiten la Cerdanya i l'Alt Urgell hi tornin pel seu compte i, a la inversa, que els catalans mantinguin els llaços culturals establerts.