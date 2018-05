Llívia actua d'urgència en una avaria que deixa el poble mig dia sense aigua

L'Ajuntament de Llívia ha hagut d'actuar d'urgència per solucionar un tall en el subministrament d'aigua potable que va deixar el poble sense abastiment durant mig dia, entre dissabte i diumenge. Un dels ponts que sosté la canonada principal d'aigua que comunica el dipòsit municipal amb la xarxa del nucli urbà va caure i va tallar en sec el subministrament. Una canonada provisional en superfície ha restablert el servei mentre els tècnics de Sorea estudien la fórmula més ràpida per reparar els desperfectes.

L'alcalde, Elies Nova, ha explicat que encara estan en curs les feines per esbrinar les causes de l'esfondrament del pont però ha remarcat que l'obra ja tenia més de cinquanta anys i que molt probablement un desfalcament progressiu o la caiguda d'un arbre en va poder accelerar l'ensorrament. La reparació anirà a càrrec de l'empresa Sorea, segons ha explicat Nova. La mateixa companyia ha instal·lat una canonada sobre la carretera mentre no es porten a terme les obres per refer la canalització. La canonada ensorrada és la que connecta el dipòsit municipal amb una part del nucli urbà, però el fet que tota la xarxa estigui comunicada i que el tall ha ha fet variar la pressió ha provocat que en quedés afectat tot el poble. La canonada ensorrada forma part del circuit d'abastament que pren l'aigua del riu Err i l'envia al dipòsit a Gorguja, des d'on parteix cap al poble. L'afectació ha malmès aquest tram final, de manera que el dipòsit municipal quedava desconnectat de la xarxa.

Elies Nova ha remarcat que les obres de reparació de la canonada es faran de manera immediata. Aquest dilluns al matí tècnics de Sorea i l'equip de govern municipal han mantingut ja reunions per concretar l'actuació.