El recuperat Carnestoltes tradicional de Bellver guanya el Cerdà de l'Any

El Carnestoltes tradicional de Bellver ha guanyat el guardó Cerdà de l'Any 2017 i així s'afegeix a la llista de persones, entitats i institucions reconegudes des de l'any 1985 pel seu foment de la cultura local de la vall. El Carnestoltes de Bellver ha recuperat en els últims anys les expressions i personatges culturals històrics del poble que es van perdre durant el primer terç del segle passat amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola.

En nom de l'Institut d'Estudis Ceretans, Maria Teresa Licciardi ha explicat que l'organització del guardó ha valorat aquesta recuperació acurada d'una tradició cerdana incloent els personatges, les músiques i els balls en una festa que ha esdevingut una referència a la comarca pel que té d'autòctona.

Així, des de fa catorze anys alguns personatges de la mitologia local que surten per Carnestoltes com ara els Cenrés, els Espingueris, el Burricot, els Cornuts o en Viladot han tornat als carrers del poble gràcies a la caracterització que en fan actors locals.

El Carnaval de Bellver s'ha imposat en la fase final dels vots populars i ha recollit 302 paperetes. En segon lloc, amb 275 vots, ha quedat l'entitat de voluntariat de l'Alta Cerdanya Tous Azimuts, que es dedica a l'ensenyament del francès a través de classes setmanals en diverses poblacions com ara Osseja o Ur. En tercer lloc ha quedat la ruta cicloturista de les Tres Nacions, organitzada pel Club Poliesportiu Puigcerdà en una jornada que uneix la Cerda-nya, Andorra i l'Alt Urgell. Dels 739 vots, 601 han estat emesos per mitjà de les butlletes que han gestionat els ajuntaments i 48, a través d'Internet.

L'any passat les votacions van superar les 2.000 butlletes. Això és així perquè la implicació dels cerdans va lligada a la campanya d'adhesions que fomenta cada entitat designada i, per tant, fluctua cada any, segons ha indicat Licciardi. En aquest sentit, l'Institut d'Estudis Ceretans, entitat que lidera l'organització, mantindrà l'estudi sobre possibles noves fórmules per ampliar la base de votants i la popularitat del guardó. En una reunió que se celebrarà en les pròximes setmanes per avaluar aquesta última edició del premi, els nous dirigents de l'IEC analitzaran la manera de fer créixer la popularitat del guardó.

L'any que ve l'entrega del Cerdà de l'Any 2018 es farà amb tota probabilitat a Estavar, que agafarà el relleu de Prats i Sansor.