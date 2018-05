Bellver porta temporalment el servei mèdic a Talló per reformar el CAP

Durant unes setmanes els serveis mèdics del Centre d'Atenció Primària de Bellver, que també és el de referència per als pobles de l'entorn de la Batllia, es traslladaran a l'oficina d'informació del Parc Natural Cadí-Moixeró de Talló. Durant aquest període, d'un mes i mig aproximadament, l'Ajuntament i la Fundació Hospital de Puigcerdà, que és qui gestiona l'atenció mèdica primària a la vall, portaran a terme un projecte de rehabilitació integral de l'edifici que ampliarà i millorarà les instal·lacions interiors i renovarà les façanes exteriors.

El CAP de Bellver és a l'antiga Torre Sant Josep de Bellver, un edifici històric d'estil noucentista concebut com a palauet residencial. L'edifici necessita una actuació per resoldre les humitats que hi ha als pisos inferiors així com una reestructuració dels espais interiors per fer més còmodes i àmplies les sales d'espera i els despatxos dels professionals mèdics. Igualment, el projecte inclourà una actuació a les façanes, que es repintaran. El pressupost previst inicialment per a l'obra és d'uns 12.000 euros, que aportaran conjuntament l'Ajuntament de Bellver i la Fundació Hospital de Puigcerdà. Aquesta setmana es faran les tasques de trasllat dels serveis mèdics a Talló perquè les obres puguin començar al més aviat possible.

La rehabilitació de la Torre Sant Josep, a l'avinguda Pere Sicart, se sumarà en els pròxims mesos a la reforma urbanística de la plaça Sant Roc, que és davant del centre mèdic, i farà possible una renovació integral de tot l'entorn. Aquesta és una de les zones del poble més transitades perquè fa de nus viari d'accés al centre.