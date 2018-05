Pierre Campmajor vincula gravats a la roca d'Andorra amb els ibers cerdans

L'expert cerdà en gravats ibers Pierre Campmajor ha estat contractat pel govern d'Andorra per fer un estudi sobre els gravats trobats a Canillo, coneguts com del Roc de les Bruixes. Campmajor ha situat aquests gravats precisament en el període iber, del qual és un gran coneixedor perquè ha estudiat bona part dels que s'han trobat a la Cerdanya.

L'arqueòleg cerdà ha visitat els gravats del Roc de les Bruixes de Prats per fer un estudi sobre el seu origen i finalitat. En aquesta primera presa de contacte, Campmajor ha vist moltes similituds amb altres gravats que ha analitzat en 40 jaciments cerdans, en els quals ha comptabilitzat més de 10.000 dibuixos de l'època ibera. Alguns d'aquests jaciments són a Guils i la Tor de Querol.

Més enllà de la similitud en les formes entre els gravats de la Cerdanya i els d'Andorra, l'expert cerdà ha remarcat que la presència de poblacions iberes el segle II abans de Crist era extensa a tot el Pirineu, de manera que seria molt lògic que els gravats del Roc de les Bruixes també fossin d'aquesta cultura.

Per a Campmajor, els gravats van ser dibuixats amb una eina de tall com ara un ganivet, fent ratlles profundes de dalt a baix, que, segons l'arqueòleg, servien per obtenir pols de pedra. Els antics ibers usaven aquesta pols per a l'elaboració d'ungüents profilàctics que els servien per prevenir o tractar certes malalties en humans o animals. Aquesta tesi es contradiu amb la postulada el 1962 per l'historiador andorrà Pere Canturri, el qual va situar els gravats en l'edat de bronze. Els gravats originals no se senyalitzaran per tal de preservar-ne la conservació.