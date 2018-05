La Cerdanya obre un servei d'ajuda a la diversitat sexual i de gènere

La Cerdanya té un nou servei d'atenció a la diversitat sexual i de gènere. L'area de Serveis Socials del Consell Comarcal i la Generalitat han signat un acord per tal d'obrir a la Cerdanya aquest servei que té com a objectiu la salvaguarda dels drets als col·lectiu minoritaris.

El conveni permet posar en marxa a la vall «un servei d'atenció integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere», segons han explicat des del mateix Consell Comarcal. En aquest sentit, el nou Servei d'Atenció Integral (SAI) «ha de ser una eina que garanteixi el dret de les persones a la diversitat sexual i d'expressió de gènere, d'acord amb el que reconeix la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia», tal com han remarcat els seus impulsors. Igualment, el servei també ofereix assessorament a persones i entitats per prevenir situacions de discriminació.

La signatura de l'acord s'ha fet en un acte al Consell Comarcal amb la presència del seu president, Ramon Moliner, i la directora general d'Igualtat del departament de Treball, Afers Socials i Família, Mireia Mata. També hi han pres part el cap de l'Àrea Bàsica Policial de la comarca, Josep Anton Rodríguez, i la directora dels Serveis Territorials del mateix departament de Treball, Marta Casacuberta.