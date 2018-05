Llívia recorda el privilegi de Jaume I amb la Festa del Castell

L'Ajuntament de Llívia ha convocat per a dissabte que ve, dia 12 de maig, la sisena edició de la Festa del Castell, amb la qual commemora l'oferiment del privilegi de Jaume I als veïns de la vila per habitar al vessant del turó on s'aixeca la fortificació.

Segons ha explicat el mateix Ajuntament, en aquesta edició la celebració es concentra dissabte, a diferència d'altres anys en què consistia en dos dies. A partir de 2/4 d'11 s'oferirà servei de transport gratuït per pujar al castell. A partir de les 11 es farà al castell una una visita guiada a les ruïnes a càrrec de l'arqueòleg i director de les excavacions que s'han dut a terme en aquest indret, Eduard Sànchez.

Paral·lelament es farà un taller sobre com es vestien els cavallers, a càrrec de l'associació de Recreacionistes Històrics del Llobregat. A continuació, es representarà un combat entre cavallers. Al migdia, els nens de l'escola Jaume I faran una representació de l'atorgament del privilegi reial. A 2/4 de 2, al pàrquing de l'església, es farà una sessió de danses tradicionals, que seran la prèvia d'un dinar de germanor.