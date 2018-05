La Cerdanya suma cultura al bosc al festival senderista

El Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya ha anunciat la celebració d'una nova edició del Cerdanya Happy Walking, un esdeveniment nascut fa dos anys amb l'objectiu de vincular el turisme de la vall amb el senderisme i atreure nous visitants. En aquesta tercera edició els organitzadors han plantejat actuacions musicals i de dansa al bosc per donar un valor afegit a les excursions.

El festival se celebrarà l'últim cap de setmana de maig des de dijous fins diumenge amb un cartell de sis rutes guiades amb complements culturals i gastronòmics. Les inscripcions ja estan obertes. Així, si en les primeres edicions un dels atractius era la participació de personatges coneguts del món de la cultura, l'esport o la comunicació, en aquesta nova edició un dels atractius afegits a les sortides seran les actuacions culturals en espais natural.

En una excursió nocturna per conèixer la fauna d'alta muntanya se celebrarà al final del recorregut un espectacle de dansa contemporània al bosc. El cartell també inclou un concert de música tradicional del Pirineu així com tastets de productes agroalimentaris al final de cada sortida com ara carn ecològica, formatges, iogurts, mel, melmelades, embotits o cerveses artesanes.

Les sortides tenen un preu de 12 euros per als adults i 6 per als nens, per bé que l'organització facilita una abonaments de 30 per a totes les excursions. La iniciativa és fruit de la feina de la taula de treball Camins de Cerdanya i té el suport del Patronat Pirineu de Girona.