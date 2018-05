Mor el gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà

Puigcerdà i la Cerdanya han perdut un dels seus activistes empresarials i socials. El que ha estat gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà des de l'any 2016, Xavier Albalat, ha mort sobtadament aquest dilluns a conseqüència d'un aneurisma que va tenir diumenge a la nit.

Albalat, de 60 anys, ocupava el càrrec de director gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà, la qual gestiona l'atenció primària i la residència sociosanitària. Des del mes de març passat també ostentava el càrrec de president del Clúster d'Empresaris de Cerdanya, que treballa per potenciar la vall com a destí turístic i empresarial especialitzat en diversos àmbits com ara la salut.

Segons van explicar ahir els responsables de la fundació, des de l'any 2000 també era consultor nacional i internacional del Consorci de Salut i Social de Catalunya, expert en gestió de pacients i en plans funcionals sociosanitaris i residencials per a la tercera edat. Abans d'arribar a Puigcerdà havia ocupat, entre d'altres, els càrrecs de director de gestió de pacients a l'Hospital General de Catalunya i Clínica del Vallès i director gerent de l'Hospital Sociosanitari Caixa Catalunya de la Vall d'Hebron. El fins ara gerent de la fundació també era expert en el desenvolupament de projectes sociosanitaris a Llatinoamèrica, raó per la qual hi havia viatjat com a assessor.

Albalat, que era titulat en infermeria, va tenir un aneurisma diumenge a la nit. De l'hospital de Puigcerdà va ser traslladat al de Sant Pau de Barcelona, on va ser intervingut quirúrgicament en una operació llarga que finalment no va superar.

L'alcalde de Puigcerdà i president de la fundació, Albert Piñeira, ha lamentat la pèrdua d'Albalat «es tracta d'una notícia trista per si mateixa i pel que té d'inesperada i sobtada, és una pèrdua molt sentida per la fundació, on ha fet una bona tasca». Piñeira ha remarcat que «ha estat una persona que s'ha involucrat molt en la fundació, hi ha dedicat moltes hores». La fundació i l'alcalde de Puigcerdà han emès un comunicat oficial de condol lamentant la pèrdua del seu director gerent.

Xavier Albalat va agafar el relleu com a gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà de Jordi Valls, el qual el va agafar del també traspassat Jordi Boix. En aquest sentit, Piñeira ha lamentat les dues pèrdues personals que ha viscut l'entitat en els últims anys.