Llívia instal·la càmeres que llegeixen les matrícules per enxampar brètols i lladres

Llívia vol ser un enclavament segur. El fet de ser un municipi de pas entre els dos estats no ha de ser un motiu per patir més bretolades o visites indesitjades. L'Ajuntament ha posat fil a l'agulla per tenir més seguretat en un municipi que no té Policia Local amb la instal·lació d'una xarxa de càmeres que vigilen els vianants i els conductors. L'actuació ha tingut un cost de 25.000 euros.

Els ajuntaments de la Cerdanya es troben immersos en un procés d'aplicació de mesures de seguretat als carrers per evitar bretolades i actes incívics. Després que Guils anunciés un acord amb els Mossos perquè patrullessin pels car-rers per millorar l'aparcament, que Bellver instal·lés una vintena de càmeres de vigilància a tot el nucli urbà i que Bolvir també hagi anunciat el seu projecte, Llívia també ha fet una passa més cap al control dels vials.

Llívia ha instal·lat als principals carrers, accessos i espais d'esbarjo dels veïns, un sistema de càmeres que no tan sols vigilarà les possibles bretolades sinó que també llegirà les matrícules dels vehicles que entren i surten a l'enclavament. Les càmeres ja es poden veure a les entrades i sortides del poble i així també fan la tasca dissuasiva que vol el consistori. De moment s'han col·locat tres càmeres en punts elevats dels accessos amb un sistema de detecció de matrícules que permetria identificar-les en cas que es produís algun incident a l'interior de la vila. Així, si es comet un robatori o un acte vandàlic al poble, l'empresa de vigilància i els Mossos d'Esquadra podran saber quins vehicles han entrat a l'enclavament en la franja horària que investiguin. Igualment, si entra a la vila un vehicle que ha estat robat o és buscat per la policia, els Mossos rebran un avís automàticament de la seva presència.

L'Ajuntament també té la intenció d'instal·lar-ne al parc de Sant Guillem, ja que es tracta d'una zona d'oci molt utilitzada per veïns i visitants. En aquest parc s'hi acostumen a concentrar gent que hi fa festes a la nit i, molt sovint, els caps de setmana l'entorn queda brut i amb algun desperfecte. L'Ajuntament, que ha presentat als veïns el projecte de seguretat als carrers mitjançant càmeres, valora la possibilitat de signar un acord amb el cos dels Mossos d'Esquadra perquè assumeixin el control del sistema.