Puigcerdà oferirà audioguies als turistes amb visió reduïda

L'Ajuntament de Puigcerdà s'ha proposat donar aquest any una passa definitiva en l'assoliment d'una oferta turística adaptada a les persones amb discapacitats. Amb aquest objectiu, i seguint el pla d'acció turística pel qual el consistori ha rebut una subvenció de 400.000 euros, l'equip de govern ha anunciat l'edició de material informatiu adaptat a les persones cegues, així com l'adequació física del Parc Shierbeck, el de l'Estany, per a l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

El propòsit de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de Turisme és que Puigcerdà esdevingui un destí turístic adaptat. El consistori va prendre aquest compromís a través del projecte global «Millora de la mobilitat, accessibilitat i posada en valor dels equipaments i espais turístics de Puigcerdà», el qual suposa una inversió final d'1,7 milions d'euros. Entre les mesures que prendrà aquest any, hi ha l'adquisició, amb una partida de 15.000 euros, d'audioguies per a persones amb visió reduida que permetran recórrer el centre de la capital cerdana amb un guiatge sonor, la inclusió de l'escriptura braille a les rutes culturals ja se-nyalitzades com la de «Petjades Culturals», o la intervenció urbanística als accesos a l'estany, així com al passeig perimetral de la làmina d'aigua perquè sigui plenament adaptat als visitants que van en cadira de rodes. En aquest mateix projecte, l'Ajuntament també inclou la instal·lació d'una plataforma elevadora a l'estació de tren perquè les persones amb mobilitat reduida puguin pujar i baixar dels combois.