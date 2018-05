El turisme de salut torna al s. XIX a la Cerdanya

La Cerdanya va veure néixer una nova economia local que amb els anys en canviaria el paisatge al segle XIX, quan la burgesia catalana va descobrir la vall com un destí per fer-hi vacances i estades de salut. El mateix Antoni Gaudí es va estar a Puigcerdà l'any 1911 per curar-se de la febre de malta. Molt després, al centre hospitalari la Perla Cerdana d'Osseja molts nens de l'estat francès hi acudeixen buscant les condicions climàtiques de la vall.

Aquell antic concepte de les estades de salut dels pioners del turisme ha servit de base al clúster empresarial transfronterer per reimpulsar el turisme local com a especialment adient en el camp de la salut. Ara, l'històric hotel Muntanya de Prullans, en la nova denominació Cerdanya Ecoresort, ha impulsat un producte específicament enfocat a la cura dels clients. El turisme de la Cerdanya torna als orígens.

L'històric establiment de Prullans ha coordinat un equip de professionals de la salut i el creixement personal per oferir un paquet de tractaments als clients a través del producte Life Reset. Es tracta de «programes de nou dies amb una versió reduïda de caps de setmana per poder aturar-se, envoltar-se d'un entorn natural que permeti desconnectar i poder-se focalitzar així a aprendre nous hàbits de vida saludables gràcies a l'ajuda de diferents professionals, i millorar així la salut», han explicat els seus responsables.

El programa l'organitza el Cerdanya Ecoresort de Prullans i «té la col·laboració de l'equip de nutricionistes amb visió integrativa de l'Ets el Que Menges i experts de diferents àmbits com ara banys de bosc, horticoteràpia, tallers de gestalt, de meditació, de ioga, de cuina saludable, tractaments de fisioteràpia o fitoteràpia; però sobretot es tracta de connectar amb la natura i amb un mateix», ha remarcat l'equip responsable del projecte, amb l'hoteler David Isern al capdavant.

Així, Life Reset ofereix als clients de l'hotel paquets que inclouen àpats saludables, conferències de nutricionistes, excursions guiades per la natura i un hort ecològic, assessorament sobre alimentació i complements alimentaris amb plantes medicinals, banys de bosc terapèutic, sessions de ioga i relaxació i tallers de gestalt, entre d'altres.