Puigcerdà reubicarà els avis al Casino per obrir al passeig un espai cultural

L'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit traslladar el casal d'avis Sant Domènec per, així, efectuar un moviment de serveis i equipaments públics que li ha de permetre crear al passeig 10 d'Abril un gran espai cultural que ocuparà un lloc de privilegi al nucli antic de la vila.

L'equip de govern ha acordat reubicar la llar d'avis als baixos del Casino Ceretà, situat a la confluència entre la plaça Barcelona i l'inici de l'illa de vianants de la plaça dels Herois. Amb aquesta mesura, el consistori podrà redefinir els locals del passeig 10 d'Abril que ara ocupa la llar de jubilats tot proposant una ampliació de la biblioteca, amb la qual comparteix edifici per bé que aquest equipament no té sortida al passeig. L'ampliació de la Bibliteca Comtat de Puigcerdà no es quedarà en una suma de noves sales, sinó que crearà nous espais per a actes públics. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol crear un gran equipament cultural al centre de la vila que, alhora, servirà per complementar la sala de convencions del Museu Cerdà, l'espai cultural més utilitzat en la convocatòria de conferències públiques.

L'Ajuntament ja ha encarregat els projectes per adequar els dos espais als seus nous usos. La intenció inicial del consistori és que els locals del passeig on ara hi ha els avis puguin acollir una remodelada sala de lectura i activitats infantils de la biblioteca, així com una sala d'actes més petita que la del Museu Cerdà on poder celebrar-hi presentacions i activitats, amb un aforament d'unes cinquanta persones. Aquesta actuació sumarà a la biblioteca un accés pel passeig que li donarà més visibilitat. Amb l'obertura de la nova sala infantil i familiar, la biblioteca també podrà replantejar l'espai d'obres i autors locals creant una sala específica al primer pis de l'equipament.

La creació de la nova zona infantil i d'actes públics de la Biblioteca Comtat de Cerdanya completarà l'ús cultural d'un edifici emblemàtic de la via, que havia albergat l'antic convent dels dominics, on actualment ja hi ha la mateixa biblioteca, amb entrada per la plaça del Claustre, i l'Arxiu Comarcal de Cerdanya, que n'ocupa la planta superior. En aquest espai també hi ha la sala d'actes de petit format Sebastià Bosom.

Per la seva banda, el local del Casino també suposarà una ampliació de les instal·lacions que utilitza el casal Sant Domènec. Per això, el consistori ha arribat a un acord amb la junta del Casino per al seu ús durant quinze anys. L'Ajuntament i l'entitat ja tenen un conveni en vigor per a l'ús esporàdic de la sala d'actes gran de l'edifici. El consistori té el suport de la Diputació i ara buscarà el finançament per les obres.

La mesura posa remei a dos mancances d'espai, mantenint el caràcter cèntric que el consistori vol tant per als actes culturals com per al dia a dia dels avis.