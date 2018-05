Puigcerdà obre al turisme el primer dels túnels que travessen el barri antic

Puigcerdà va inaugurar finalment ahir la galeria subterrània de sota la plaça de l'Ajuntament, coneguda com a Pou de glaç o Ull de basilisc, i el túnel que hi porta. Després que el 2014 comencessin les prospeccions, el 2016 el ple municipal aprovés la declaració com a bé d'interés local i posteriorment fés l'aposta pel nou turisme subterrani, les autoritats locals van entrar al subsòl per fer-hi la primera visita turística. Un centenar de veïns van participar en la jornada inaugural.

A partir d'ara, les visites es faran de manera concertada i en grups des de l'Oficina de Turisme. Seran gratuïtes i aniran sempre acompanyades d'un guia. A l'interior, els visitants hi podran veure una projeccció, també estrenada ahir, amb la recreació virtual del Puigcerdà medieval. La inauguració de l'Ull de basilisc arriba quan l'Ajuntament ja ha iniciat, fa unes setmanes, les obres d'excavació del túnel del passeig 10 d'Abril. De fet, l'equip de govern i els historiadors encarregats d'inventariar les galeries subterrànies de Puigcerdà calculen que hi ha una vintena de túnels sota el centre històric. L'Ajuntament en vol recuperar el màxim possible per configurar una nova oferta turística sobre el patrimoni històric local. La galeria de sota la plaça de l'Ajuntament, que és d'uns 24 metres quadrats, es va crear al voltant de l'any 1380 com a dipòsit d'aigua. Els puigcerdanesos del segle XIV que vivien dins de muralles temíen quedar-se sense aigua. A partir del segle XVII es va modificar com a pou de glaç. El passadís de 30 metres que hi dóna accés és posterior i li va donar el sobrenom d'Ull de basilics, en referència a la porta de l'infern.