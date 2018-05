Un peix invasor amenaça l'equilibri biològic dels estanys de la Cerdanya

Els estanys de la Cerdanya corren el perill de perdre el seu equilibri biològic per culpa de la introducció per part de pescadors d'un peix petit, el barb roig, que s'utilitza com a esquer viu per pescar truites. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) ha elaborat un treball de camp sobre els estanys del Pirineu en el qual constata l'afectació dels seus ecosistemes amb la desaparició de les plantes subaquàtiques que afavoreixen el bon estat ecològic dels estanys.

Marc Ventura, membre del CEAB-CSIC que ha participat en l'elaboració de l'informe, ha explicat que els estanys de la Cerdanya mostren el mateix mal estat que els dels parcs d'Aigüestortes i l'Alt Pirineu, en els quals s'ha centrat més l'informe.

Ventura ha argumentat que de manera natural els estanys no tenen peixos. En les últimes dècades, però, s'han introduït truites en alguns dels llacs per afavorir la pesca. Arran d'aquesta activitat esportiva i del fet que s'hagi posat de moda entre els pescadors utilitzar barb roig com a esquer viu, els ecosistemes dels estanys s'han vist alterats. Això és així perquè el barb roig és carnívor i es menja els ous de les truites, fet que comporta que, d'una banda, acabin desapareixent les truites i també els crustacis que excaven els sediments del fons. Això fa que els estanys perdin llum solar i morin els prats subaquàtics.

El senyal inequívoc d'aquesta situació és la coloració verda dels estanys. Ventura ha explicat que «ara per ara no tenim constància que els estanys de la Cerdanya estiguin tan malament com els del parc de l'Alt Pirineu, però sí que majoritàriament tenen barb roig, de manera que és molt probable que si no són verds encara ho estiguin properament. Nosaltres no anem a tots els estanys cada setmana, però recentment hem estat al de Malniu i ja estava bastant afectat». El científic del CEAB-CSIC ha lamentat que «la idea és que a la Cerdanya el procés ja hi està arribant, en estanys com els de la Pera o Malniu fa anys que hi ha barb roig».



A França el peix està permès



Un dels principals problemes amb què topa la salut dels llacs a la Cerdanya, i al Pirineu, és que si bé la pesca amb barb roig és il·legal a l'Estat espanyol, al francès sí que hi és permès. Molts pescadors llancen els peixos vius als estanys quan acaben de pescar perquè ignoren que creen un desequilibri natural.