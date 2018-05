Puigcerdà i Sorea assumiran la factura de l'aigua de qui no la pugui pagar

L'Ajuntament de Puigcerdà i l'empresa subministradora d'aigua Sorea pagaran les factures de les famílies que per raó de la seva situació econòmica no ho puguin fer. Per afrontar aquesta situació, el consistori i la companyia han signat un acord per a la renovació del Fons de Solidaritat, que tindrà una reserva ampliable de diners per pagar el subministrament d'aigua de les famílies amb pocs recursos i, així, evitar el tall.

El Fons de Solidaritat té una dotació anual de 3.000 euros, que aporten a parts iguals l'Ajuntament i Sorea. Per accedir-hi, les famílies han de rebre el vistiplau dels tècnics de l'àrea de Serveis Socials del consistori, que avaluen la situació de les famílies amb menys recursos i donen el llum verd, o no, a la concessió de les ajudes. L'anàlisi dels Serveis Socials dictaminarà el percentatge de la factura que ha de ser pagada pel fons i decretarà un termini de sis mesos de subministrament d'aigua, després del qual es tornarà a estudiar la situació de la família. En aquest punt, les dues institucions es faran càrrec de les factures pendents dels usuaris de la xarxa municipal d'aigua.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que en aquest conveni el consistori es marca com a prioritat que es garanteixi el subministrament d'aigua a tots els veïns i que es dediqui una atenció especial als que estan en una situació més vulnerable econòmicament. En aquesta línia, l'alcalde ha remarcat que el conveni amb la companyia subministradors d'aigua forma part del pla general d'ajudes socials de l'Ajuntament. En nom de Sorea, el seu gerent al territori, Josep Maria Montserrat, ha mostrat la satisfacció de la seva companyia per ajudar les famílies de Puigcerdà.

En l'aplicació del conveni, l'any passat el Fons de Solidaritat va destinar 2.400 euros a les famílies que no podien pagar una part o la totalitat de la factura de l'aigua. Per aquest motiu i per tal d'afrontar possibles augments dels casos de necessitat, el conveni entre consistori i empresa preveu aportacions suplementàries cada any. Aquesta és la segona vegada que reediten el pacte, que es va firmar per primer cop l'any 2016.