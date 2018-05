La Cerdanya forma metges i infermers que han d'intervenir en vols d'helicòpter

La Cerdanya acull aquesta setmana el Curs per a professionals de la medicina que han d'atendre ferits en vols d'helicòpter medicalitzat. L'especialització esportiva de muntanya i l'entorn de la Cerdanya fan de la vall un indret ideal per a la realització del curs, que és de caire internacional.

Al curs, que se celebra a les instal·lacions de l'Hospital de Cerdanya i en zones d'aterratge de la plana, hi prenen part 48 metges i infermers que han de fer la seva feina en trasllats d'helicòpter, moment en què també són tripulació de l'aparell i per tant tenen altres tasques assignades relacionades amb les operacions de vol. El curs inclou 30 hores presencials i 20 de treball en línia. Igualment, la teoria es divideix en dos blocs: la medicina aeronàutica i la formació aeronàutica. Els alumnes també fan 12 hores de pràctiques, la qual cosa converteix el cel de la vall en un camp de maniobres durant el curs. En les maniobres es fan pràctiques de càrrega i manipulació del malalt.

El director del curs i metge cirurgià de l'hospital Antoni Veres ha explicat que «el curs capacita legalment per poder formar part de la tripulació sanitària dels transports HEMS i, el que és important, unifica coneixements sobre els protocols de tractament prehospitalari, per exemple, per decidir si es trasllada la persona accidentada i, sobretot, on se la trasllada». En aquest sentit, Veres ha afegit que, «per fer això bé, s'ha de tenir molt clar el diagnòstic inicial i s'ha de saber estabilitzar el pacient, perquè en funció de la gravetat i del problema que es presenti, s'ha d'anar a un hospital o a un altre. En alguns casos convindrà anar directament a un hospital que tingui l'especialitat necessària, encara que sigui més lluny i en altres estabilitzar en un centre proper i fer un trasllat secundari més endavant».



El metge també és tripulació



El director del curs ha remarcat que quan el metge o l'infermer és a l'helicòpter, a més de les tasques mèdiques, també n'ha de fer com a membre de la tripulació: «Els coneixements d'aeronàutica són necessaris perquè el metge o l'infermer, quan està en vol, forma part de la tripulació i ha d'estar pel pacient però també ha d'estar a la disposició del pilot. Per exemple, ha d'avisar de possibles perills o bé obstacles que no estiguin en la línia de visió directa del pilot».

Col·laboren en el curs l'Hospital de Cerdanya, la Fundació Hospital de Puigcerdà, el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'Ajuntament i la Diputació de Girona.