La Cerdanya i l'Alt Urgell tenen propostes per caminar dins el programa Festivals de Senderisme

Les comarques del Pirineu tindran enguany una oferta mixta de senderisme i espectacle en la tercerda edició dels Festivals de Senderisme dels Pirineus. En diversos caps de setmana de maig, juny i juliol, a vuit territoris de totes les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, es proposen activitats. El director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, el director de l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta, i el vicepresident tercer de la Diputació de Lleida i vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, han presentat l'esdeveniment avui a Lleida.

Per ordre cronològic, els Festivals de Senderisme tindran lloc a la Vall de Siarb (Pallars Sobirà), la Cerdanya, Àreu-Pica d'Estats (Pallars Sobirà), la Muntanya d'Alinyà (Alt Urgell), la Vall de Boí (Alta Ribagorça), la Val d'Aran, la Vall Fosca (Pallars Jussà) i les Valls de Cardós (Pallars Sobirà).

Amb una durada d'entre dos i sis dies, els festivals ofereixen rutes guiades a uns preus inferiors als habituals a càrrec de guies locals i també activitats complementàries per a la descoberta del patrimoni cultural, natural i gastronòmic de les valls pirinenques.

Aquests esdeveniments s'inspiren en els walking festivals dels països centreeuropeus, on estan molt consolidats, sobretot al Regne Unit. Els festivalscombinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills, amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies. A més de les rutes a peu, les activitats programades permeten conèixer la cultura local: tastets gastronòmics, visites a museus o presentacions de llibres són el complement ideal.

L'IDAPA, a través de la Taula de Camins, és l'organisme públic que coordina els festivals pirinencs, procurant que els esdeveniments compleixin uns criteris comuns definits amb els parcs naturals del territori. L'IDAPA compta amb el suport de la Marca Turística Pirineus i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida (Ara Lleida).

A la primera a edició dels festivals, celebrada l'any 2016, quatre territoris pirinencs van organitzar aquests esdeveniments, en què van participar un total de 600 persones. A la segona edició s'hi van afegir dos territoris més i els visitants van créixer fins als 800. Enguany s'espera superar aquestes xifres i seguir consolidant els festivals.

Els festivals, en detall

L'activiat comença a la Vall de Siarb (27-28 de maig). Aquest festival, organitzat per l'Ajuntament de Soriguera, inclou una visita teatralitzada al despoblat de Santa Creu, un recinte fortificat medieval situat a 1.700 metres d'alçada. També es farà una gimcana amb rucs i una sessió d'astronomia als búnquers de Vilamur. El festival coincideix amb la Marxa Vall de Siarb, una caminada popular apta per a tots els públics.

Més info: www.valldesiarb.com



Cerdanya Happy Walking (31 de maig, 1, 2 i 3 de juny)

Entre l'oferta de sis rutes d'aquest festival, organitzat pel Patronat Comarcal de

Turisme de la Cerdanya, destaquen una excursió nocturna per conèixer la fauna d'alta muntanya que acabarà amb un espectacle de dansa contemporània enmig del bosc, i una iniciació a la marxa nòrdica per Llívia amb un concert final de música tradicional. També una ruta a l'estany de Setut i una altra al laberint de Rocaviva.

Més info: www.cerdanyahappywalking.cat

Festival de Muntanya Àreu-Pica d'Estats (9 i 10 de juny)

Aquest festival, el més local dels que s'organitzen, és una iniciativa de l'Entitat

Municipal Descentralitzada (EMD) d'Àreu (Alins, Pallars Sobirà). Una de les rutes guiades permet conèixer el ric patrimoni cultural d'Àreu: una antiga vila closa en forma de castell, una serradora i l'únic molí fariner en funcionament a Catalunya. Aquest festival se celebra en el marc de la Milla Vertical d'Àreu.

Més info: www.millaverticaldareu.com

Alinyà, muntanya de camins (16 i 17 de juny)

La muntanya d'Alinyà és la finca privada més gran de Catalunya i l'escenari d'aquest festival, organitzat per la Fundació Catalunya - La Pedrera. L'oferta de rutes inclou una de les activitats estrelles de la vall: l'observació amb telescopis de voltors mentre s'alimenten. També s'ofereixen dues ascensions guiades, una al tossal de l'Àliga i una altra a la majestuosa roca de la Pena.

Més info: www.alinyamuntanya.cat

Vall de Boí Trek (29 i 30 de juny, 1 de juliol)

L'oferta d'activitats del festival, organitzat pel Patronat de Turisme de la Vall de Boí, és molt àmplia. Inclou, entre d'altres, una visita nocturna a Sant Climent de Taüll, un taller per tastar el fruits rois de la vall, una ruta fins a l'estany Negre i un itinerari seguint la baixada de falles del Faro de Taüll. Aquest festival s'emmarca en un de més ampli, el Buff Mountain Festival Vall de Boí, dedicat a activitats de muntanya.

Més info: www.vallboi.cat/trekvalldeboi



Val d'Aran Walking Festival (2-8 de juliol)

Enguany la Val d'Aran, a través de l'empresa de turisme actiu Camins, organitza per primer cop un festival i ho fa amb una oferta de 6 dies d'excursions guiades, 16 activitats programades i la possibilitat de contractar tres paquets amb allotjament. Les rutes guiades visitaran llocs emblemàtics com els estanys de Colomers, el cim Montcorbisun, els pobles del Baish Aran o l'Artiga de Lin, entre d'altres.

Més info: www.camins.net



Festival de Senderisme Vall Fosca – Pirineus (12-15 de juliol)

La via verda del Carrilet, la mina Eureka i els antics camins de ferradura de la vall seran alguns escenaris d'aquest festival organitzat per l'Ajuntament de la Torre de Capdella. També hi haurà un sopar amb productes locals sota les estrelles i un concert de música antiga a l'estany Gento. El dissabte del festival coincideix amb la Vertical Cabanera, una cronoescalada al mític Montsent de Pallars (2.883 m.).

Més info: www.vallfosca.net



Festival de Senderisme Valls de Cardós (20-22 de juliol)

Enguany aquest territori, per mitjà de l'Associació Cultural, Cívica i Esportiva de les Valls de Cardós, organitza per primera vegada un festival de senderisme. Les propostes inclouen rutes guiades a les bordes de Noarre, al pla de Boavi i al Puitabaca, la muntanya més emblemàtica de la vall. També es visitaran les

"xemeneies de les bruixes" per rememorar històries insòlites. També hi ha un web per consultar les activitats: www.vallsdecardos.cat