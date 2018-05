Guils decideix consolidar els espectacles de titelles per atraure el turisme familiar

L'Ajuntament de Guils ha decidit donar continuïtat al Festival de Titelles que va celebrar l'any passat com a revulsiu per a l'oferta cultural i turística del poble a l'estiu. L'equip de govern municipal ha anunciat l'organització de la segona edició del certamen per la festivitat del 15 d'agost, quan la comarca vessa de segons residents i turistes.

L'Ajuntament vol que aquest any el festival atregui més públic que l'any passat a pesar que en la primera edició les xifres d'espectadors ja van convèncer els polítics i tècnics locals que la iniciativa havia estat un èxit. Per aquest motiu, el consistori s'ha proposat obrir abans la campanya de difusió, tal com ha explicat la regidora de Cultura, Montse Ribot: «Enguany volem potenciar el festival i donar-hi més ressò. És una proposta que sabíem que té un públic que ho esperava i ara, vista l'experiència, n'estem convençuts. És idoni per a les famílies».

Segons han explicat els responsables municipals, per a aquesta segona edició és prevista la participació de quatre companyies de teatre de titelles al festival. Sobre el programa definitiu, la regidora ha apuntat que «és probable que hi hagi alguna sorpresa però ho estem acabant de lligar; la voluntat de l'Ajuntament de Guils és convertir aquest festival en un referent de l'estiu a la Cerdanya, per a totes les famílies que hi viuen i hi passen les vacances».

Fonts del consistori han recordat que l'entrada als espectacles és gratuïta i oberta a tots els públics. Com l'any passat, l'activitat se celebrarà al Local Social de Guils de Cerdanya. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Guils vol fer-se un lloc en el calendari d'actes i activitats que farceixen els municipis de la Cerdanya els vespres i nits de l'estiu.