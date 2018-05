El PSC de la Seu demana la remodelació urgent del carrer Monturull

n El grup municipal de Compromís X la Seu, formació que és part de l'organigrama polític del PSC, ha demanat a la Junta de Govern de l'Ajuntament de la Seu la reforma urgent del carrer Monturul. El partit que lidera Òscar Ordeig ha assegurat que la petició l'ha fet després de rebre «nombroses queixes de veïns i veïnes d'aquest carrer i de carrers adjacents».

Segons ha argumentat el partit a l'oposició del govern del PDECat, «fa pocs dies es va tallar al trànsit el tram de carrer Perafita fins a l'avinguda Guillem Graell per motius de seguretat; aquest fet fa que els cotxes hagin de girar a l'esquerra abans de la Guardia Civil o continuar fins al final del carrer Monturull i girar direcció carrer Bellavista, i el tram del final del carrer Monturull està en unes condicions lamentables per al pas rodat de vehicles». Segons ha remarcat el partit, ja existeix una previsió municipal per fer una actuació de reforma d'aquest tram de carrer, però fins ara no s'ha posat en marxa, per la qual cosa Compromís ha demanat que s'iniciïn les gestions i obres necessàries per arranjar-ho de manera urgent.

El portaveu de Compromís X la Seu, Òscar Ordeig, ha lamentat que «l'equip de govern prioritzi altres actuacions al davant del cor-recte manteniment dels carrers i vies de la Seu i provoqui així un deteriorament general de la nostra ciutat» i ha reclamat al consistori «actuacions urgents al carrer Monturull per evitar el lamentable estat en el que es troba».