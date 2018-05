L'aeròdrom de la Cerdanya viu dues jornades de vol a vela adaptat

L'Associació Sillas voladoras, d'àmbit estatal, ha organitzat per a aquest cap de setmana dues jornades d'acostament de les persones amb mobilitat reduïda a les activitats aeronàutiques. Les jornades, sota el lema «Festa de vol a vela adaptat per a tots», se celebra a l'aeròdrom de la Cerdanya sota la coorganització de Sillas voladoras i la Fundació Step by Step.

L'objectiu de l'activitat és promocionar el vol a vela entre les persones amb capacitats diferents i els seus acompanyants, segons han explicat els organitzadors. L'experiència consistirà en un vol de divulgació en planejador amb instructor en doble comandament. El vol durarà uns 30 minuts i inclourà un brífing previ en què els participants rebran les primeres nocions de pilotatge del veler així com altres detalls sobre el vol. El preu tancat del paquet que inclou el remolc, el vol i el menú del pilot és de 50 euros. Els acompa-nyants tidran accés a preus especials pels menús. Aquesta és la tercera edició de la festa, la qual també inclourà àpats de grup.